Italie- Cameroun, Diaspora,Nécrologie: Gerbault KENGNI ZEBAZE s´en est allé à 27 ans ! :: ITALY La communauté camerounaise de Ferrara est très attristée d´annoncer la mort de Gerbault KENGNI ZEBAZE. En dernière année d´études d´ingénieur en mécanique à l´Université de Ferrara, Gerbault KENGNI ZEBAZE est passé de la vie à trépas des suites d´une longue maladie, le 11 Avril 2017 à Ferrara en Italie, la ville où il vivait. Il n´avait que 27 ans.

#MmeKENGNIJEATSA Dans la douleur et la peine, la famille et la communauté camerounaise de ladite ville comptent rendre hommage à ce jeune compatriote assidu qui quitte la Terre sans pourtant "voir le diplôme pour lequel il s'est tant battu", comme le regrette Féfé Tsagué. Venue assister son fils dans sa maladie, Mme KENGNI JEATSA Hélène doit faire face à la douleur inexplicable de perdre un enfant et le rapatriement du corps.

C´est avec douleur que la famille et l´Association des Camerounais de Ferrara lancent ici un appel d´élan de cœur pour soutenir le processus de rapatriement du corps au Berceau de nos Ancêtres, le Cameroun; un rapatriement qui requiert 5800 Euros. Voici quelques possibilités pour contribuer à cet élan de solidarité:

1. Virement bancaire ou cahier de collecte chez Mme Biondini Odile, tante du défunt résidant à Colmar en France: Détails du compte : Nom du bénéficiaire (ou raison sociale) : Mme BIONDINI ODILE, Pays de destination des virements : FRANCE IBAN : FR70 2004 1010 1506 4406 6G03 619 Code BIC : PSSTFRPPSTR Nom de la banque du bénéficiaire : BANQUE POSTALE Adresse de la banque du bénéficiaire : CENTRE FINANCIER DE STRASBOURG.

2. Cahier de collecte chez le défunt : Mme KENGNI JEATSA Hélène (mère du défunt venue du pays pour l'assister dans sa maladie) Watsapp : 00237 699 639 437 Via Vencenzo Barlaam 134 à Ferrara Italie.

4. Cahier de collecte Association des Camerounais de Ferrara: Monsieur ZAMBOU NANFACK Sylvain, Président de l'association. Watsapp : 0039 320 772 5544.

Nous exprimons ici nos sincères condoléances.