BURKINA FASO :: Afrique:Le manifeste du forum International de la diaspora camerounaise des 25,26 et 27 mai 2017 à Ouagadougou est connu C'est au siège du CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et patriotiques des Camerounais de la Diaspora, Ndlr) situé à la Chaussée d'Alsemberg à Bruxelles que Thierry Amougou, membre du comité d’organisation du Forum International de la diaspora camerounaise des 25, 26 et 27 mai 2017 à Ouagadougou a présenté ce mercredi matin à la presse et aux personnalités présentes, le manifeste du forum International de la diaspora camerounaise, Ce document de 08 pages met en avant tous les grands problèmes camerounais (état des lieux),présente les justificatifs de leur engagement pour un Cameroun nouveau et insiste sur le contexte justificatif, l'importance, la portée et les enjeux du forum de Ouagadougou pour le changement au Cameroun.

#DiasporaCamerounaise Télécharger ici le manifeste du Forum International de la Diaspora Camerounaise des 25,26 et 27 à Ouagadougou (PDF)



"Encourageons ensemble une jeunesse qui s'engage civiquement et politiquement pour préparer la future génération de leaders..." Dixit le Père Ludovic Lado. Vous pouvez contribuer pour la réussite de ce forum en cliquant sur ce lien (ICI)