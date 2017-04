CAMEROUN :: Des boucheries modernes débarquent :: CAMEROON Viande de bœuf, de mouton et volaille sont proposées dans un espace sain et à des prix abordables.

#LaViande «La boucherie nouvelle est un concept récent, une manière de présenter et de vendre de la viande dans un espace sain et aéré comme dans les supermarchés. » C’est le leitmotiv d’Ibrahim Ousseini. Ce boucher d’une trentaine d’années dit vouloir vendre de la viande autrement. L’idée lui est venue il y a quelque temps et c’est depuis plusieurs semaines qu’il s’est lancé. Il investit ainsi un secteur en friches puisqu’on compte encore au bout des doigts ce type de commerce dans la cité capitale.

Ces boucheries d’un autre genre proposent de la viande de bœuf, de mouton, de chèvre et de la volaille. La viande est découpée et présentée sous toutes ses formes dans un réfrigérateur vitré. Rien à voir avec les boucheries traditionnelles où le produit est proposé presque en plein air et sous les intempéries. La viande est conservée et bien tenue. Concernant la viande de bœuf, il y a du filet, du faux filet, de la blanquette, Rumsteck, omoplate, poitrine avec os et sans os.

Les prix de toutes ces pièces de viande varient entre 2000 F et 3000 F le kilogramme. On trouve aussi de la viande déjà hachée et de la charcuterie exactement comme dans les grandes surfaces. La viande de mouton et de chèvre fait aussi partie du décor, également vendue en kilogramme entre 3000 et 4000 F. Le poulet est aussi proposé entre 2500 et 2800 F.

D’après l’un des propriétaires, le bœuf est abattu à l’abattoir d’Etoudi. « Nous avons de la viande bien fraiche », précise-t-il. S’agissant du poulet, Ibrahim Ousseni dit se ravitailler chez des fermiers du côté d’Obala et autres villages environnants. Un des clients rencontré dans une de ces boucheries à Mvog-Mbi explique que c’est par curiosité qu’il est venu découvrir le magasin.

« J’ai vu l’enseigne et cela m’a plu, ce n’est pas tous les jours qu’on voit ce type de boucherie dans la ville », indique Germain Ngoa. Le client a déboursé près de 10.000 F pour cinq kilos de viande. « Non seulement les prix proposés sont abordables, la qualité garantie, mais l’espace est aussi bien tenu », se réjouit-il.