Monsieur le directeur général, quel était l'impact financier de la location des deux Boeing sur les charges de la compagnie ?

Depuis l’entrée en service des deux Boeing en 2011, jusqu’à la clôture de leur calendrier économique le 3 novembre 2016, date marquant la fin de la location, ces engins ont coûté à Camair-Co et à l’Etat du Cameroun plus de 30 millions de dollars US, soit environ 19 milliards de F à la valeur actuelle du dollar US.

#De La Et ça, c’est sans compter les frais de pénalités pour les différentes saisies qu’on a souvent connues. Il y a eu exactement trois saisies qui ont également coûté gros en termes de pénalités. Mais, désormais, grâce aux efforts et à la volonté du gouvernement de la République, l’épisode de la location des Boeing est tourné et il faut se concentrer sur l’avenir.

Maintenant que les engins vous reviennent, qu’est-ce qui va concrètement changer pour Camair-Co?

Il faut savoir que la location des engins n’était pas la charge la plus lourde. Pour toute compagnie aérienne, c’est l’achat du carburant qui coûte le plus. Néanmoins, l’acquisition des Boeing est un grand soulagement pour Camair-Co. Nous pouvons désormais investir sur autre chose, notamment la formation des cadres et la mise à niveau générale du personnel. C’est très important pour une compagnie.

A côté de cela, nous pouvons beaucoup plus aisément développer et lancer la commercialisation de produits plus fiables, tant dans le réseau domestique que régional. Bref, nous allons gagner en flexibilité, hyper bénéfique.

Quelles étapes restent à franchir après le rachat des Boeing?

Le rachat des Boeing fait partie de la première phase des investissements consentis dans le plan de restructuration de la compagnie. Parce que c’est un équipement adapté pour le trafic domestique vers le septentrion notamment, et au niveau régional.

Désormais, nous pouvons être plus compétitifs et plus flexibles. C’est une sorte de redémarrage pour Camair-Co. Dans la foulée, le plan de relance proposé par Boeing va suivre son court normal.