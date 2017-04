Cameroun, Biens mal acquis:POUR LA COMICODI,IL FAUT APPLIQUER L'ARTICLE 66 DE LA CONSTITUTION ET VITE :: CAMEROON Les images d’une demeure luxueuse de haut calibre de la ville de Yaoundé, attribuée à l’ancien directeur général du Budget, Antoine Félix Samba, provoquent un buzz sur la toile depuis hier mardi.Plusieurs personnes s'indignent de ce luxe. Idem pour la COMICODI qui en a profité pour interpeller à propos Monsieur le Premier Ministre Chef du Gouvernement. L'intégralité de la lettre...

#PremierMinistre Monsieur le Premier Ministre

Alors que nous sommes à nouveau contraints de nous soumettre à l’ajustement structurel, les Camerounaises et Camerounais qui aiment leur pays, sont confrontés à des images pénibles de richesses presque mensongères car impensables, qui circulent sur les réseaux sociaux.

En effet, des images d’un château privé semblable au château du nouveau président américain que l’on a eu l’occasion de découvrir après son élection, ont envahi l’actualité. Les dites images nous font craindre soit la provocation, soit une intoxication pure et simple, soit une méprise ou une erreur sur la localisation du pays ou de la ville.

Aussi, afin d’y voir plus clair, et surtout de rassurer nos partenaires internationaux auprès desquels nous n’avons de cesse d’emprunter des milliards ces derniers temps, il est urgent qu’un communiqué du gouvernement précise de quoi tout cela retourne vraiment. Notre inquiétude est d’autant plus grande que des milliers de Camerounais et de Camerounaises souffrant, pourraient trouver là, une raison de développer des grèves, des revendications de toute nature très dommageables.

Enfin, nous exhortons le Gouvernement, à se pencher très sérieusement lors de la prochaine session du conseil de cabinet, sur le sort de l’article 66 de la constitution de 1976 relatif à la déclaration du patrimoine des élus et des hauts fonctionnaires. Cette disposition est le seul remède à l’enrichissement illicite, au pillage des caisses publiques qui s’est accéléré et à l’exportation frauduleuse des capitaux. En effet la ville de Yaoundé et ses environs sont couverts de chantiers d’immeubles gigantesques dont il est urgent de retracer les sources de financement. Il en est de même des pourtours de l’ambassade des Etats Unis dans le quartier du Golfe, où des résidences en milliards en nombre impressionnant, seraient la propriété de fonctionnaires dont le salaire dépasse à peine 300.000 FCFA.

Dans l’attente, la commission vous réitère, avec une très haute considération, son espoir pour le redressement économique du pays, la réussite effective des grands projets de relance et de la croissance, ses encouragements et son attachement pour la paix./.

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel