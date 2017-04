Cameroun, Communiqué: le MRC se réjouit de l'attention portée enfin par les Nations Unies à la crise Anglophone. :: CAMEROON A la suite de la visite de l'Ambassadeur François LOUNCÉNY FALL, Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Afrique Centrale, relative à la crise dans les Régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-ouest du Cameroun, et de sa déclaration lors de la conférence de presse qu'il a tenue à Yaoundé le 12 avril 2017, le MRC se réjouit de l'attention portée enfin par les Nations Unies à cette crise qui perdure et qui compromet la paix et stabilité de notre pays.

#OfOurCountry Le MRC considère que les mesures techniques prises récemment par le Gouvernement vont dans le bon sens et exhorte à son tour le Gouvernement à les mettre effectivement et entièrement en œuvre sans délai.

Mais, le MRC estime que ces mesures techniques ne peuvent suffire à régler durablement le problème politique de fond, sous-jacent, qui revient périodiquement et qui est bien connu des autorités de notre pays. Ce problème porte sur la nécessité de la mise en œuvre concrète d'un certain degré d'autonomie permettant aux Régions concernées de préserver leur spécificité culturelle héritée de la "colonisation" et, au-delà, à toutes les Régions du Cameroun de gérer leurs propres affaires et, de la sorte, de promouvoir leur développement économique et social.

Le MRC réitère et appuie la demande de libération de toutes les personnes arrêtées dans le cadre de cette crise, ainsi que le rétablissement complet de l'internet au delà de l'Université et de certaines administrations. Ces mesures, qui constitueraient un important geste d'apaisement, permettraient sans aucun doute la reprise normale des activités dans les Régions anglophones, en particulier la reprise des activités scolaires dont la perturbation ou l'arrêt compromettent l'avenir de la jeunesse camerounaise scolarisée dans cette partie du pays.

Il y a un temps pour tout : un temps pour la discorde et les affrontements et un temps pour l'apaisement et la concorde ; un temps pour la colère et les invectives et un temps pour la tolérance et les retrouvailles fraternelles.

Comme pour toutes les questions concernant notre pays et son peuple, le MRC n'a cessé d'œuvrer modestement à la recherche des solutions les meilleures à la résolution de cette crise, sans préjugés, par les réponses les plus appropriées au regard des attentes des populations anglophones et dans l'intérêt supérieur de la nation camerounaise. Telle est sa conception de la responsabilité politique.



La Communication du MRC.

Lundi, 17 avril 2017.

CRM welcomes at last the United Nations' attention to the continuing Anglophone crisis, which is jeopardizing peace and stability of our country.

PRESS RELEASE

Visit and declaration of the special representative of the Secretary-General of the United Nations in Central Africa in Yaounde and encouragement of the government and the new legitimate Anglophone leaders for more efforts to stop the crisis.

Following the visit of Ambassador François LOUNCÉNY FALL, Special Representative of the Secretary General of the United Nations in Central Africa, on the crisis in the anglophone Northwest and South-West Regions of Cameroon and his statement at the press conference held in Yaoundé on 12 April, CRM welcomes at last the United Nations' attention to this continuing crisis, which is jeopardizing peace and stability of our country.

CRM considers that technical measures taken recently by the Government are in the right direction and in turn urges the Government to implement them fully and without delay.

However, CRM considers that these technical measures are not enough for a long-term solution to the underlying political problem that is periodically coming back and is well known to the authorities of our country. This problem concerns the need for concrete implementation of a certain degree of autonomy allowing concerned Regions to preserve their cultural identity inherited from "colonization" and, beyond that, allowing all Regions of Cameroon to manage their affairs and thus to promote their economic and social development.

CRM reiterates and supports the demand for the release of all those arrested in connection with this crisis, as well as the complete restoration of Internet beyond the University and certain administrations. Those measures, which would constitute an important move for appeasement, would undoubtedly lead to the normal resumption of activities in anglophone regions, in particular the resumption of school activities which disruption or interruption jeopardize the future of Cameroon's youth in that part of the country.



There is a time for everything: a time for discord and confrontation and a time for appeasement and concord; a time for anger and insults and a time for tolerance and fraternal reunion.



As with all issues concerning our country and its people, CRM has been working, in a humble way, to find the best solutions to this crisis, without bias, suggesting the most appropriate responses to the expectations of anglophone populations and in the best interests of the Cameroonian nation. This is our understanding of political responsibility.



CRM Communication Department.

April 17, 2017

