CAMEROUN :: Nouvelles indemnisations pour l’autoroute Yaoundé-Nsimalen :: CAMEROON Un montant d’environ 282 millions 775 OOO FCFA a été distribué, le 13 avril 2017 aux riverains du département de la Mefou Afamba.

#SectionRaseCampagne Le mercredi 13 avril 2017, a eu lieu la cérémonie d’indemnisation des 127 riverains de la section rase campagne de l’autoroute Yaoundé-Nsimalen, dans le département de la Mefou Afamba. Ceci suite à la libération de 100 autres mètres pour l’emprise de cette infrastructure. Le montant total alloué à cette opération effectuée conformément à un décret du Premier ministre, Philemon Yang, daté du 10 décembre 2015, est d’environ 282 millions 775 OOO FCFA.

A la fin de la journée, seuls 261 millions FCFA ont été distribués, car 2 décès, 3 cas litigieux et 20 absences ont été enregistrés. En février 2016, le gouvernement constatait que le taux de consommation des délais était de 58,62%, alors que le taux d’exécution des travaux traînait à 30%. Néanmoins, l?entreprise chinoise China communications company Ltd (CCC) en charge des travaux a été appelée à densifier les sondages de la carrière d’Eloumdem II afin que l’on puisse mieux apprécier la possibilité de son exploitation.

Quoi que la mission de contrôle a établi un chronogramme des tâches que l’entreprise doit exécuter de janvier à juin 2016, visant un taux d’avancement des travaux de 45%, elle souhaite un appui des autorités compétentes afin de franchir les difficultés citées plus haut.

Pour cette section rase campagne (Ahala- Carrefou Meyo – Carrefour Nsimalen), le marché des travaux attribué par appels d’offres restreint à l?entreprise chinoise Chnina Communications Construction Company a été signé le 23 décembre 2013, tandis que celui de la maîtrise d’oeuvre attribué au groupement de BET Studi International/ Cenor/ Ecta-BTP, a été signé le 3 avril 2014. Les ordres de service de démarrage des travaux et des prestations ont été modifiés le 2 mai 2014 à l’entreprise et la mission de contrôle respectivement.

En ce qui concerne la section urbaine, les travaux de construction qui n’ont pas encore fait l’objet d’évaluation ont été confiés par la procédure de gré à gré en mode « Etudes/réalisation » et suivant le lotissement ci-après : lot 1 : Ahala (Fin autoroute de Nsimalen) – avenue Joseph Onambélé Mbazoa (Ahala-Nsam-Carrefour trois statues Olézoa) d’une longueur de 5,8 Km et l’aménagement des voies sur berge du Pady 1 par Synohydro Corp. Lot2 : Carrefour trois statues – Oil Lybia Olézoa- Mess des officiers –Poste Centrale d’une longueur de 1,9 Km par china road and Bridge Corp (Crbc). Le lot 3 va de Warda- Nouvelle route Bastos-Sous-préfecture Tsinga 2,1 Km par Arab Contractors Cameroon.