CÔTE D'IVOIRE :: LAURENT GBAGBO: SIX ANS DÉJÀ ET LES PRO-GBAGBO NE L'OUBLIENT PAS, 2ème Partie :: COTE D'IVOIRE 11 avril 2011 - 11 avril 2017. Six années déjà que Laurent Gbagbo a été arrêté et, est incarcéré à la Court Pénale Internationale(CPI), où son procès s'enlise.

Au bout des ces six années, son dossier, tout comme celui de Charles Blé Goudé, un de ses anciens Ministre,semble être vide.

C'est la raison pour laquelle des quatre coins d'Europe, et même d'Amérique, les africains et leurs sympathisants ont fait le déplacement de la Haye, ville qui abrite le siège de l'institution judiciaire internationale, pour battre le pavé avec un seul slogan:" LIBÉREZ GBAGBO..."

#CharlesBléGoudé La première partie sur ce lien