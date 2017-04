Cameroun: les élèves amorcent le 3e trimestre ce lundi :: CAMEROON Ce trimestre constitue le dernier virage déterminant d’une année scolaire au cours duquel les apprenants affrontent les examens officiels



Elèves de la maternelle, du primaire ou du secondaire, en classe d’examens ou non, tous rêvent d’être en classe supérieure à la rentrée prochaine. Et c’est le moment de mettre les bouchées doubles, en révisant constamment ses leçons et en s’exerçant au maximum par exemple sur les anciens sujets ou épreuves pour actualiser ses connaissances.

#GCEAdvancedLevel La pression et l’inquiétude hantent plus les candidats aux examens officiels 2017. CEP, BEPC, Probatoire, Baccalauréat ou GCE Advanced Level, selon les niveaux, les discussions autour des sujets qui seraient proposés alimentent les échanges dans les groupes d’étude. Ces examens se déroulent pour l’essentiel au mois de juin. Ceux des élèves qui avaient mal négocié les deux précédents trimestres s’interrogent aussi sur la méthode de travail à utiliser pour se rattraper.

Comme depuis l’entame de la rentrée scolaire, les apprenants ont besoin de l’accompagnement et de l’encouragement des parents au cours de cette ultime étape de l’année. Mais la grande responsabilité incombe aux élèves eux-mêmes appelés à mettre l’accent sur la gestion rationnelle du peu de temps dont ils disposent. Discipline, concentration et divertissement le plus souvent, devraient être de mise pour maximiser ses chances de réussite.