France- Cameroun- Diaspora: 15 AVRIL 2015-15 AVRIL 2017: DEUX ANS APRES L’ENTERREMENT DE GUY LOBE SES AMIS SE SONT RETROUVES POUR LUI RENDRE HOMMAGE A PARIS C’est à l’initiative du manager de la diaspora JUNIOR EBENY et son épouse, que les amis et proches de l’artiste GUY LOBE se sont retrouvés à leur domicile parisien pour un hommage parce qu’un artiste ne meurt jamais, SERGEO POLO qui a fait un duo célèbre avec l’illustre disparu, TINTIN de l’Ambassade Gourmet, Julie la restauratrice de Paris 18ème où GUY avait ses habitudes, l’artiste DIBOUE BLACK, et d’autres n’ont pas pu retenir leur émotion, ils ont tous exprimé le vœu que son esprit se repose en paix en chanson, retrouvez les images de cette rencontre sur ce lien : https://www.facebook.com/pg/CitesicTv/photos/?tab=album&album_id=1381363255255898

#LartisteGuyLobe