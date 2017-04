Cameroun :: La communauté urbaine de Yaoundé (CUY) et Camtel ensemble pour inonder les lieux publics d’internet :: CAMEROON Une convention a été signée à cet effet jeudi dernier. Outre le réseau wifi à déployer, la Cameroon telecommunications (Camtel) s’engage à la mise en place d’un réseau de vidéosurveillance, la gestion informatisée des parkings, la mise en place des capteurs météréologiques.

#DavidNkotoEmane Sobriété et brièveté ont caractérisé la cérémonie du 12 avril 2017 qu’a abritée la salle des actes du nouveau bâtiment de la Cuy. Juste la signature suivie plus tard de l’échange de parapheurs entre David Nkoto Emane le directeur général de Camtel, et Gilbert Tsimi Evouna le délégué du gouvernement auprès de la Cuy. Comme pour dire que la vague « androïde » qui par ces temps qui courent, emporte tout sur son passage, ne laisse personne indifférent.

Le pacte scellé entre la super mairie de Yaoundé et la Camtel, a-t-on précisé, vise le développement et la vulgarisation à moindre coût, des solutions de connectivité pour les habitants de la capitale. Concrètement, il incombera à Camtel, d’installer et exploiter des équipements techniques permettant la diffusion de l’internet par ondes radio sur les. David Nkoto Emane a indiqué que l’ « initiative vise à renforcer encore plus l’accès des populations aux technologies de l’information et de la communication. Il sera désormais plaisant de se connecter à l’Internet dans tous les espaces et aires aménagés par la Cuy pour la détente des Yaoundéens. D’autres grandes villes bénéficieront également de cette facilité».

Le Dg de la Camtel a ajouté que la convention susmentionnée, donne aussi la possibilité à la Cuy, de gérer de façon informatisée les parkings, contrôler la ville à travers les réseaux de vidéo surveillance, mettre en place des capteurs pour permettre des études météorologiques et voir le niveau de position, la qualité de l’air, la température. Une prouesse technologique pour laquelle la Cameroon telecommunications, peut revendiquer la gloire, avec l’expérience des aéroports où elle a installé ces systèmes, de même qu’elle a déployé des réseaux wifi dans bien d’universités du pays.

Avec ce pacte scellé entre l’opérateur à capitaux publics de télécommunications au Cameroun, et la communauté urbaine de Yaoundé, il va sans dire que c’est Yaoundé qui alors, poursuit sa marche inexorable vers la modernité via la numérisation de ses espaces publics.