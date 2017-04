France- Cameroun, Mobilisation: Les images de Marafa Hamidou Yaya pleuvent sur l'ambassade du Cameroun en France La date du dimanche 16 Avril 2017, jour marquant le cinquième anniversaire de l’arrestation au Cameroun de Marafa Hamidou Yaya, restera gravé dans les mémoire des habitants et des riverains du numéro 73 de la rue d'Auteuil à Paris . Une délégation venue de Bruxelles, ayant inondée les locaux abritant les services de l'ambassade du Cameroun à Paris des images et effigies de Marafa Hamidou Yaya.

#MarafaHamidouYaya Partis très tôt de Bruxelles, la délégation composée de CEBAPH( Cercle Belgo africain pour la promotion Humaine) , de APJE( Association pour la Promotion de la Justice et de l'Education) conduite par ASMA (Action Solidaire pour Marafa) pose ses valises à la Rue d'Auteuil aux environs de 10h pour des activités qui comprenaient entre autre une action pacifique devant l’Ambassade du Cameroun et des manifestations à la place du Trocadero à Paris,

Le but étant d’attirer une fois de plus l’attention des autorités et de l’opinion nationale et internationale sur la cas de Marafa Hamidou Yaya injustement accusé et illégalement condamné et détenu dans une cellule infecte du SED (Secrétariat d’Etat à la Défense) à Yaoundé.

Comme de coutume, l'activité du jour commence avec l’exécution de l’hymne nationale du Cameroun et d’une minute de silence en la mémoire des victimes des attentats terroristes survenus dans la partie septentrionale du pays :

Pendant que les uns s’activaient à placarder les effigies de Marafa et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire des messages appelant à sa libération et l’application de la résolution de l’ONU, d'autres s'activaient à la Place d'Auteuil et à la Rue Poussin qui jouxte celle de la Rue d’Auteuil où se trouve l’ambassade du Cameroun à distribuer des tracts anti Biya aux passants.

Après pratiquement deux heures de manifestation, la grande délégation s'est rendue à l'Avenue Kléber où elle était attendue.

Nous avons été reçu par plusieurs membres de la diaspora combattante africaine et notamment camerounaise et d’une membre de Amnesty Internationale avec qui nous avons eu une séance de travail, portant sur la problématique des prisonniers politiques en Afrique et plus particulièrement au Cameroun.

Au cours des travaux, nous avons été agréablement surpris par la maîtrise parfaite du dossier Marafa par ce membre d’Amnesty International.

Après plus de 2H de discussions, avec ceux-ci nous nous sommes dirigés vers la place du Trocadéro afin d’aller à la rencontre du CL2P,(Comité de Libération des Prisonniers Politiques.) de Madame Marafa, de Marafa fils et d’autres personnalités, pour une grande manifestation en faveur des prisonniers politiques .

C’est l’occasion pour nous une fois de plus d’appeler les autorités Camerounaises à la raison et d’exiger d’eux l’application de l’Avis de l'ONU N° 22 / 2016 du 27 avril 2016 appelant à sa libération et de leur adresser le message selon lequel nous manifesterons tous les jours jusqu’à sa libération.

C'est aux environs de 17 h que la délégation reprend le chemin retour vers Bruxelles après avoir marqué symboliquement cette date marquant le cinquième anniversaire de la l’arrestation et de la détention de Marafa Hamidou Yaya.

Des manifestations similaires sont annoncées à Bruxelles, Londres, Washington... dans les jours à venir .

L'album photo des cérémonies de Paris sur ce lien