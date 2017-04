ALLEMAGNE-CAMEROUN-DIASPORA: PLUS QU'UN SIMPLE TOURNOI DE FOOT, UN RÉEL TOURNOI D’INTÉGRATION A BERLIN :: GERMANY Samedi 15 avril 2017 à Berlin, était jour de foot, une journée marquée par la présence de 18 équipes de football vétéran venuent des quatre coin du monde. Tout ce rassemblement autour du ballon rond avec pour thème: "TOURNOI D'INTEGRATION DE BERLIN".

#D'INTEGRATIONDEBERLIN Un moment unique et rare de l'année ou les Camerounais ainsi que les Africains communient ensemble, échangent et expriment le vivre ensemble. Une belle initiative de Flambeau Vétéran FC de Berlin qui dure depuis bientôt 4 ans. Nous avons simplement voulu comprendre l'engouement autour de cette rencontre à Berlin et c'est le président du CTO en la personne de Joseph Parfait NGANKAM qui nous donne les clés de ce succès.