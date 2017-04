Cameroun, Eastercup 2017 : L’union de Douala s’adjuge le trophée :: CAMEROON Les jeunes « Nassara » se sont imposés en finale face à l’équipe de l’école de football des Brasseries du Cameroun

#ScoreDunBut Démarré le 11 avril dernier, L’Eastercup, le tournoi de football des jeunes organisé par les Brasseries du Cameroun durant les congés de pâques a connu son épilogue ce samedi 15 avril comme prévu.

Au bout de cinq jours de compétition intense, ce sont les jeunes de l’union sportive de douala qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu en remportant le trophée.

Déjà l’affiche de la finale qui mettait en opposition l’équipehôte et détentrice du trophée l’école de football des brasseries du Cameroun et l’union de Douala était déjà l’affiche rêvée de la part des nombreux observateurs au vu des prestations de ces deux équipes de la ville de douala durant le tournoi.

Ce n’était pas gagné d’entrée de jeu pour les jeunes « Kamakai » qui encaissent un premier but trèstôt en première période et malgré les multiples tentativespour revenir au score, les deux équipes vont aller aux vestiaire sur le score d’un but a zéro pour l’EFBC ; de retour de la pause, les jeunes de l’union vont mettre les bouchées doubles pour égaliser . L’EFBC qui défend de plus en plus bas vas finir par céder sous les coups de boutoirs de l’union qui égalise par l’entremise de son attaquant le nommé FONKEM.

Le score demeurera inchangé jusqu'à la fin du temps règlementaire, ce qui va conduire les deux formations a l’épreuve très incertaine des tirs aux buts. Au cours de celle-ci, ce sont les jeunes de l’union qui vont se montrer les plus adroits et vont s’imposer au bout du suspense sur le score très étriqué de 5-4.

C’est donc une belle revanche pour l’union de douala qui avait terminé au pied du podium lors des deux précédenteséditions. Coton sport de Garoua s’adjuge la troisième place en s’imposant lors du match de classement contre Bamboutos de Mbouda.

Au rang des distinctions personnelles L’EFBC se taille la part du lion avec les trophées du meilleur buteur : remporté par Nkeng Tadelis avec 7 réalisations, le meilleur joueur du tournoi et le meilleur gardien du tournoi sortiront également de la formation de l’EFBC il s’agit respectivement d’Enow Takangboris et Haymamba Norbert.