Cameroun:Un centre pour accueillir les investisseurs étrangers :: CAMEROON Selon nos confrères de l’agence lescoopsducamer.com :« Le Centre de Commerce Extérieur et des Relations Extérieures (CCERE) se veut être une entreprise innovante, spécialisée à promouvoir des investissements sécurisés en terre camerounaise ». D’après son promoteur Ibrahim Zakari : « nous assurons la communication et la collaboration entre les investisseurs étrangers et les chambres consulaires institutionnelles ; nous encourageons les partenariats entre les investisseurs étrangers et les entreprises locales ; nous fournissons une assistance technique permettant de conclure des partenariats qui prennent en compte les intérêts de toutes les parties prenantes ».

#CommerceExtérieur Société à responsabilité limitée de droit camerounais, enregistrée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier et Contribuable, le Centre de Commerce Extérieur et des Relations Extérieures dispose d’une équipe de professionnels : juristes, économistes, comptable, assureurs, informaticiens, et experts capables d’ assurer la sécurité et la réussite des investisseurs étrangers au Cameroun. A en croire les responsables du CCERE : « nous fournissons de l’assistance consulaire requise aux hommes d’affaires et potentiels investisseurs camerounais désireux de s’implanter à l’étranger, des informations sur les aspects pertinents de la législation internationale en la matière, des pratiques d’arbitrage et procédures de règlement de différends ayant cours devant les juridictions internationales ou étrangères ». Le Centre apporte facilitation et accompagnement au plan administratif, juridique, fiscal, social et commercial, à l’installation d’hommes d’affaires et investisseurs étrangers au Cameroun et de Camerounais à l’étranger. La société s’emploie également à la facilitation de la fourniture de services consulaires basiques (délivrance de titres de transport, visas et autres documents auprès de Missions consulaires) aux hommes d’affaires étrangers désireux de s’établir au Cameroun ou aux Camerounais désireux de s’implanter à l’étranger.

A en croire nos confrères de l’agence lescoopsducamer : « Dans le cadre de la mise à niveau de ses outils de communication et afin de mieux répondre aux besoins de ces clients, le Centre de Commerce Extérieur et des Relations Extérieures (CCERE) vient de mener une refonte de son portail web et de sa charte graphique. Le nouveau portail du CCERE (www. http://ccere-cameroun.com) offre une meilleure visibilité de son activité et de ses services. Il propose également des documents de référence en libre accès aux visiteurs ainsi qu’aux entreprises ou entrepreneurs qui souhaitent s’informer sur la situation économique, sociale et politique du Cameroun ». Pour les éventuels investisseurs, lescoopsducamer.com conseille de découvrir une panoplie de missions et services sur le site du Centre de Commerce Extérieur et des Relations Extérieures (www.ccere-cameroun.com)