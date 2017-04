Cameroun, Amougou Belinga : Le président Touadera, Patrick Sapack, David Eboutou, semme minéral water et l’affaire de 30 millions. Voyage au cœur d’un laby Le passage d’Amougou Belinga ce vendredi Saint sur sa propre télé fait suite à de nombreux « exploits » de l’homme. Des hauts faits qu’il a tenu à faire connaitre au public et qui font de lui, un vrai phénomène. Dont, l’accueil « comme un prince » à lui réservé à Bangui par le président Touadera. Sur ce coup, point de doute : le PDG du groupe l’Anecdote a encore laissé baba bien d’observateurs. Il est trop fort !

#AmougouBelinga De Campost à Sapack

Amougou Belinga est aussi revenu sur le papotage autour du Jet Privé qui l’a conduit à Bangui : un engin qu’il aurait loué à une trentaine de millions de FCFA et non acheté comme porté par une rumeur aux élans de marketing. Aussi, l’homme a parlé non sans soulever à chaque fois une polémique dans certaines plateforme de journalistes notamment, de ces gens qui gardent l’argent sous le matelas ; des terrains qu’ils vend « de temps en temps » ; du garde des sceaux à qui il donne une image d’homme pas riche et donc intègre ; de l’argent d’Obiang au conseil Africain des médias ; de son ardoise à Campost ; de ses ex collaborateurs envoyés à Kondengui, Patrick Sapack et David Eboutou qu’il appelle « Siriki et Souke» ; ou contre Seme Noungon, le PDG de SEMME Mineral waters dont l’affaire défraie la chronique judiciaire depuis plus d’un mois. A ce propos, le patron de Vision 4, fait savoir qu’il a vendu les machines à Seme. Et c’est avec un rictus à hérisser le poil que l’homme aborde le sujet pour faire entendre qu’il a vendu les machines à 40 millions de FCFA à Seme au lieu de 400 millions ! Quel genre de machines s’agit il donc pour être laissées à un prix aussi vil ? L’émission n’était pas encore terminée que dans des réseaux sociaux, certains voulaient savoir de quoi est il question et comment le destin a-t-il pu obliger Seme Noungon et Amougou Belinga à entrer dans une relation d’affaire ?

Le cas Semme

Approché par un responsable de l’entreprise Semme Mineniral Water, documents et autres coupures de presse à l’appui, nous ramène à la genèse de l’histoire. Une affaire qui effectivement a occupé il y a quelques semaines, manchettes et unes de quelques journaux, dont l’Anecdote de Jean Pierre Amougou Belinga. Il nous revient ainsi que, pour se débarrasser de son usine finalement encombrant dans la perspective de la cession de ses locaux à la CNPS, la société des Eaux Equatoriales du Cameroun(PURA) dont le patron est alors Amougou Belinga, a profité d’une relation (un fournisseur), pour proposer ses machines à Semme Minéral water pour une valeur de 30 millions. L’entreprise basée à Bakingili étant en restructuration, « il sera convenu d’accord parties que le paiement n’interviendrait qu’à la fin de ce processus », nous confie –t-on.

Une affaire de 30 millions

Cette transaction commerciale qui date de janvier 2016, devait se régulariser par la fourniture des pièces manquantes sur les machines ainsi que des documents commerciaux de celles-ci. Entre temps, « A la demande express de M. Amougou Belinga, patron de la société des Eaux Equatoriales du Cameroun qui faisait face à des difficultés financières, 10.000 euros sur le montant de la transaction vont être virés sur son compte à la Société Générale à Paris. Soit environ 6500 000 FCFA ». Mais semble t-il, M. Amougou Belinga refuse jusqu’à lors de délivrer au repreneur les documents mentionnés supra. Documents devant permettre de régulariser la vente à terme. Personne ne nous explique les raisons d’un refus de fournir les documents au repreneur des machines. Un droit de réponse publié dans le journal Le soir du 15 mars dernier, précise que Amougou Belinga qui « use et abuse de sa proximité avec certaines personnalités de la République pour se livrer aux trafics d’influence à tous les niveaux, notamment du monde judiciaire ». Pour se faire payer le solde de la transaction (23 500.000 FCFA) le patron des Eaux Equatoriales du Cameroun, va déposer contre Seme NOUNGON, l’Administrateur Directeur général de SEMME MINERAL WATER, une plainte auprès du procureur du TGI du Mfoundi.

« Pourtant non compétent en matière civile et commerciale, Comprenons tous pourquoi a-t-il ignoré le TPI pourtant compétent » fait remarquer un responsable de l’entreprise basée au Sud Ouest qui pense que son patron est tombé dans le piège d’une mafia. L’on parle tantôt de « 500 millions, tantôt de 400 millions, sans fournir le moindre document du matériel cédé ». Convoqué en effet à la direction de la police judiciaire en début de mois dernier, Seme Noungon se serait vu promettre un embastillement rapide par quelques magistrats, « au cas où il ne libérait pas à l’immédiat le solde à payer ». Déféré en fin mars dernier au TPI du Mfoundi, l’Adg de Semme Mineral Water par ailleurs patron de plusieurs autres entreprises (Seme beach, Seme telecom, etc) sera informé qu’il doit être mis sous mandat de dépôt, tel un moins que rien. Mais la démarche d’envoyer Seme à Kondengui aurait paru très scandaleuse. Selon nos sources à la direction de la PJ à Yaoundé, le « pape des médias au Cameroun » aurait finalement, fait parvenir une lettre de désistement.

Toutefois, face à son refus de délivrer les documents de l’objet de la transaction qui porte sur 30 millions de FCFA, la société Semme Minéral water aurait introduit une assignation aux fins d’annulation de la vente de ces machines.