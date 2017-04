Cameroun : Une boulangerie braquée en plein jour à Douala :: CAMEROON Le forfait a eu lieu le vendredi 14 avril aux environs de 10 heures. Les employés du complexe le campus sis au quartier universitaire d’ange Raphaëlà douala garderont longtemps dans leurs mémoires le souvenir de ce vendredi saint trèsparticulier pour eux.

#VendrediSaint En effet aux les environs de 10 heures dans la matinée du vendredi 14 avril, alors que plusieurs habitants de la capitale économique se dirigentvers les églises, certains d’entre eux ont décidé de célébrer ce vendredi saint autrement c’est ainsi qu’une bande de jeunes hommes armés de pistoletsautomatiques et sans cagoules a fait irruption dans le complexe « le campus », complexe qui comporte en son sein un hôtel, un snack bar et une boulangerie.Après avoir ligoté le personnel qui se trouvait au rez-de-chaussée, les individus qui semblerait- il était une dizaine se sont immédiatementdirigés sans hésitation aucune vers le bureau de la directrice ou elle se trouvait en compagnie du directeur financier.Les deux responsables ont ététenus en respect, les braqueurs ont vidé les coffres de tout l’argent qui s’y trouvait et sont repartis tranquillement.

Une fois le seuil de la porte du complexe où il venait de commettre leur forfait franchi, ils ont traversé la route et ce n’est qu’à ce moment que le directeur financier et la directrice qui se trouvaient à l’étage supérieur se sont mis à crier « O voleur ».Les conducteurs de moto taxi qui se trouvaient aux abordsdu complexe ont essayé tant bien que mal de les suivre mais, ces derniers vont renoncer aprèsavoir entendus les coups de feu tirés par les malfrats avec leurs pistolets pour les dissuader dans leur action héroïque.

C’est ainsi que les braqueurs vont s’évanouir dans la nature. L’arrivée des éléments de la brigade de de gendarmerie de Ndogbong et du commissariat du 7è arrondissement va venir calmer les témoins de cette scène tant étonnante que terrifiante. Alors, les employés de la structure victime du forfait vont être conduit à la brigade pour un interrogatoire musclé histoire de tirer les premières conclusions de l’enquête qui a tout de suite été ouverte car il faut noter que depuis le début de cette année 2017, c’est la troisième fois que c’est

établissement est victime d’un tel coup et l’entourage de la directrice est pointé du doigt.

Drôle de vendredi saint pour les habitants d’ange Raphaël.

