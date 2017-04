FRANCE :: Un Camerounais interpellé à la frontière française avec 87 000 € en billets de 500 € ! Un Camerounais de 40 ans a été interpellé samedi, au poste frontière de Saint-Aybert, avec 87 000 € en liquide sur lui. Il dit que c’était pour acheter des voitures. Les douanes pensent que c’était « une mule ». Il est parti pour six mois en prison.

#PassagerDorigineCamerounaise La brigade de surveillance intérieure a eu le nez fin en contrôlant un bus qui franchissait la frontière à Saint-Aybert, samedi. Sur un passager d’origine camerounaise, domicilié en Uruguay, ils ont découvert 87 000 € en billets de 500 € : 5 500 € dans une pochette, 10 500 € dans un drap et 71 000 € dans… son slip.

Or, en France, on ne peut pas circuler avec plus de 10 000 € en liquide sur soi.

Le quadragénaire a expliqué que cet argent était destiné à acheter des voitures pour sa maman qui vit au Cameroun. « Pourquoi l’avoir caché ? », a questionné la présidente. « J’avais la frousse. » « Pourquoi ne pas l’avoir déclaré ? » « Je ne savais pas comment le faire. » Et à la question, pourquoi ne pas avoir fait transiter l’argent par une banque, il a répondu que l’on peut envoyer de l’argent de la France vers le Cameroun, pas l’inverse.

Envoyer un message aux mules

Cette somme d’argent conséquente lui aurait d’ailleurs été remise par une connaissance de la mère. L’agent des douanes présent à l’audience a dénoncé un « blanchiment » puisque le prévenu « ne peut pas justifier de l’origine licite des fonds ». Il a donc réclamé une amende douanière de 87 000 € et la moitié de la somme pour non-déclaration.

Avec ses réquisitions, le procureur a voulu « envoyer un message » aux autres « mules » ou passeurs, demandant 18 mois de prison dont neuf avec sursis. L’avocate du prévenu a expliqué, pour sa défense, qu’en Afrique, « il n’y a pas de loi » et qu’il ne connaissait pas les règles françaises. Son client « ne doit pas servir d’exemple ».

Le négociant en pierres précieuses a été condamné à six mois de prison. Un mandat de dépôt a été décerné à l’audience. Il est donc parti directement en prison. Il devra aussi payer deux amendes de 87 000 et 43 500 €. L’argent saisi par les douanes, samedi, ira grossir les caisses de l’État.