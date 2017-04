Cameroun: Voici 4 ans jour pour jour que RSI (Radio Sport Info), distillait ses premières sonorités sur 92.3FM :: CAMEROON C'était juste l'accouchement officiel, pour une grossesse qui avait duré plusieurs années. Un rêve de gamin au départ, puis un projet , mûri et concrétisé grâce aux belles rencontres avec Steve Djouguela Guy Bertin Nsigué Bouba Ngomena Boney Philippe...

#LesTrophéesRSI Le désir de changer le visage du journalisme de sport au Cameroun, la volonté de bâtir un empire. Nous nous sommes jetés dans cette aventure de reflexion d'abord, de conception ensuite, et de production après. En cours de route, certains ont certes embrassé d'autres aventures, mais il n'en reste pas moins qu'ils sont dans l'ADN de ce bijou éditorial. 4 années sont passées, exactement le temps qui sépare deux Coupes du monde de football...Nous avons gagné celle de l'entrepreunariat...4 ans après nous voulons gagner celle de la maturité.

Le premier bébé qui sera présenté à la face du monde 4 ans après, c'est les TROPHÉES RSI du Sport, annoncé pour le 6 juin prochain à Yaoundé...Mais qui peut nier qu'au-délà de ce bébé, RSI a profondément changé l'univers du journalisme de sport au Cameroun? Tous ces jeunes ou presque qui peuplent aujourd'hui les redactions TV et Radio parmi les plus en vue, ont été arrachés au sein de la scolarité qu'ils têtaient encore, ou aux griffes de la villégiature audiovisuelle sans perspectives, pour leur donner la science du commentaire de match ou du traitement de l'actualité sportive...Loin d'être une frustration, il s'agit d'une fierté qui nous rassure au moins qu'il fallait bien créér RSI 92.3FM dans cet univers médiatique. Pendant trois ans, vous avez été habitués à célébrer avec nous et avec faste nos Anniversaires...Nous avons choisi cette année de vous présenter en lieu et place, le produit de la MATURITÉ...le 6 juin 2017, 4 ans après avoir gagné la Coupe du monde de la création, nous vous présenterons le trophée de la MATURITÉ.

Les Trophées RSI du Sport, c'est le Rendez-vous de tous ceux qui ont vu naître, de tous ceux qui ont vu grandir et de tous ceux qui vont voir fleurir...Merci à vous. Avec vous, le chemin ne sera jamais long! L'émotion règne, l'info gouverne. Joyeux Anniversaire à nous-mêmes.