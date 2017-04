Humeur du Cameroun: «Coca aladji» :: CAMEROON Officiellement, tout le monde le sait, l’Islam n’admet pas la consommation des boissons alcoolisées chez ses pratiquants. Le Coran interdit la consommation d'alcool ainsi que déclame le verset suivant : "Ô les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du Diable.

#VraiCoca Écartez-vous en, afin que vous réussissiez." [Le Coran, 5:90]. Religieusement donc, le bon musulman ne doit pas consommer d’alcool, je ne parle pas de l’alcool à brûler qui soigne les blessures, mais du nectar éthylique qui fait que les consommateurs qui l’ingurgitent sans modération, se saoulent la gueule et avalent leur cerveau, provoquent des accidents, accroissent les querelles, les violences et les bagarres.

Bref tous ces écarts qui font que l’Islam déconseille vivement la consommation de l’alcool… Logiquement, donc, il ne devrait exister aucun musulman qui se saoule la gueule. Logiquement seulement, mais Dieu seul sait le fossé qui existe entre la logique et la réalité. On raconte qu’en 1959, alors que la police coloniale opérait une rafle inopinée au quartier Briqueterie de Yaoundé, elle fut surprise de constater que des musulmans réputés être des consommateurs exclusifs de boissons gazeuses étaient littéralement ivres.

La police crut d’abord à une consommation collective de drogue, ne comprenant pas comment des buveurs de coca pouvaient être aussi ivres… Il a fallu d’autres rafles et les mêmes effets, des interrogatoires musclés et des aveux pour comprendre que les verres de coca de la Briqueterie contenaient un sacré mélange de vrai coca et de whisky, et que ceux de limonade et de tonic étaient imbibés de dry gin, permettant de garder l’aspect incolore de l’eau.

Depuis lors, la formule dissimulée de « coca aladji » (marque non déposée) a transcendé des générations, et le puissant cocktail explosif s’est transformé en boisson coutumière pour ceux des musulmans qui ne veulent pas consommer du whisky en public, où pour ceux qui veulent échapper à la vigilance d’Allah le Très miséricordieux. Seulement, Allah, omniscient, sait ce qu’il y a dans nos verres.

L’excuse que certains trouvent, c’est qu’ils boivent « seulement un peu », ne saoulent pas, ne se querellent pas, ne battent pas leurs femmes, et ne sont donc pas dans le péché… je ne trahis aucun secret en affirmant que les disciples de Bacchus, adeptes du « coca aladji » viennent de trouver une formule ingénieuse pour commander leur whisky-coca fourbe en toute quiétude. L’astuce est simple : ils commandent à haute voix un double coca, le barman comprend le code, et sert du « coca aladji ». La couleur châtaigne du coca dissimulant celle du whisky, le tour est joué… Le mélange est tellement homogène que seul un bon test d’alcoolémie peut établir que le « coca aladji » est plus que du coca ordinaire, mais qu’il s’agit d’un cocktail dérobé qui compte de millions de consommateurs en Afrique. A voir le succès croissant du « coca aladji », on se demande pourquoi une société brassicole n’officialise pas la marque… elle ferait de gros profits. Pour l’instant, les adeptes du « coca aladji » boivent le pseudo whisky, en toute discrétion, et au bénéfice du doute