Allemagne- Cameroun- Diaspora: Les remerciements du Prof. Bitjaa Kody à la communauté camerounaise de Hamburg :: GERMANY Le comité d'organisation chargé pour le séjour (09 – 12 April 2017) du Professeur Bitjaa Kody , Chef de Département de Langues et Cultures camerounaises, vous communique sur cette même colonne ses remerciements.

#BitjaaKody Bonjour à tous les Camerounais de Hambourg,

Ceci pour vous informer que je suis bien arrivé au Cameroun, après l'accueil mémorable que vous m'avez réservé le 9 avril à l'aéroport de Hambourg,

la causerie très constructive que nous avons eue ce même 9 avril au soir,

le dîner que vous avez offert à moi et à mon collègue le Professeur ESSO du Togo,

le second dîner que Simon et son épouse nous ont offert au Port de Hambourg,

le troisième dîner mémorable que vous nous avez offert au Centre culturel Africain

et toutes nos rencontres qui étaient empreintes de chaleur et de convivialité.

Je peux simplement dire MERCI à tous ceux d'entre vous qui ont contribué au succès de mon séjour parmi vous à Hambourg, qui ont assuré notre transport urbain chaque fois qu'il le fallait, qui se sont rendus disponibles. Je pense particulièrement à Lydie SEULEU grâce à qui notre rencontre a été possible, à WAD qui a organisé la communauté de Hambourg, à Simon, à TOUBE l'ancestraliste, et à tous les autres dont je n'ai pas gardé les noms en mémoire, ce pour quoi je leur doit des excuses. Je vous saurai gré de leur transmettre mes remerciements.

Merci pour le serveur de stockage de données sur les langues et les cultures du Cameroun que la Communauté camerounaise de Hambourg* a offert au Département de Langues et Cultures camerounaises. Ce serveur est déjà en bonne place dans le bureau du Chef de Département et il servira à la bonne cause.

Merci pour l'engagement que vous avez pris collectivement de soutenir l'effort du gouvernement du Cameroun dans sa politique de protection et de promotion des langues et des cultures nationales, notamment à travers la réalisation d'un dictionnaire imagé multilingue dans toutes les langues du Cameroun et sa mise en ligne au bénéfice de notre progéniture, tant au Cameroun que dans la diaspora.

Je garderai le souvenir de mon séjour au sein de la communauté camerounaise de Hambourg pendant très longtemps.

Prof. Zachée Denis BITJAA KODY

Chef du Département de Langues et Cultures camerounaises

École normale supérieure

Université de Yaoundé I, Cameroun

PS : Hambourg* : Le NAS (Network access server) est le don symbolique de quelques camerounais/es du Sud à savoir Baden-württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen.

Hamburg apportera sa contribution au DLCC et Académies de langues nationales du Cameroun