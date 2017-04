CAMEROUN :: Ruse : Bugs dans les explications de Jacques Fame :: CAMEROON Alors que le ministre de l’Enseignement supérieur (Minesup) se montrait pourtant rassurant, le 31 décembre 2016, quant à la matérialisation de la promesse présidentielle relatif aux 500 000 ordinateurs.

#JacquesFameNdongo 31 décembre 2016. Jacques Fame Ndongo, ministre de l’Enseignement supérieur (Minesup), participe à une émission sur la chaîne TV privée Canal 2. Il commente le discours traditionnel à la nation du chef de l’Etat, Pau Biya, en compagnie de son homologue de l’Economie (Louis Paul Motaze), des Travaux publics (Emmanuel Nganou Djoumessi), et de la Faune (Philip Ngolle Ngwesse).

Sur ce même plateau se trouvaient Michèle Ndoki du Mouvement pour la renaissance (MRC) et Charly Gabriel Mbock de l’Union des populations du Cameroun. Alors, vers la fin de l’émission le présentateur de l’émission pose la question à Jacques Fame Ndongo : « Où sont les 500 000 ordinateurs que vous avez promis aux étudiants en juillet dernier [2016] ? ».

Le Minesup commence par se débiner en déclarant que ce n’est pas lui qui a fait la promesse. « C’est bien le président de la République qui les a promis. Ne me donnez pas un pouvoir que je n’ai pas. Alors nous faisons tous confiance au chef de l’Etat », assène-t-il. Avant de déclarer : « Actuellement, ces ordinateurs sont en train d’être fabriqués en Chine et ils viendront en 2017. Je vous donne la garantie, les enfants les auront ».

Un raisonnement qui a changé. Car les excuses de Jacques Fame Ndongo pour justifier le retard dans la matérialisation de la promesse présidentielle de distribuer gracieusement des ordinateurs à 500 000 étudiants depuis 2016, ont manifesté connu une mue (Cf texte plus haut). Et pourtant, le 27 juillet à Yaoundé, alors que le Minesup signe avec la société chinoise Sichuan Telécom Construction Engeneering Co. Ltd, une convention dénommée, « e-national higher education », destinée à généraliser l’usage des TIC par les étudiants camerounais, rassure que le don sera effectif « sous peu ».

Dans la salle, certains de ses collaborateurs avancent même le délai de la rentrée académique [septembre 2016] Dans une envolée dithyrambique, M. Fame Ndongo va expliquer qu’à travers ce programme, Paul Biya a décidé de mettre en oeuvre le projet « un étudiant un ordinateur » en accordant gratuitement un ordinateur portable à chaque étudiant inscrit dans une institution universitaire publique ou privée du Cameroun.

« Il s’agit d’une opération présidentielle et ponctuelle ayant pour objectif de mettre à la disposition de 500 000 étudiants camerounais des outils informatiques appropriés pour leur arrimage à l’économie numérique universitaire », précise le Minesup. Et que le volet « dons d’ordinateurs » ne concerne que l’année académique 2016-2017.

En outre, grâce au programme « e-national higher education », chaque université d’Etat, y compris l’université inter-Etats Cameroun- Congo à Sangmelima, sera dotée d’un centre de développement du numérique universitaire ultra moderne destiné à donner une impulsion décisive à l’enseignement à distance, à la numérisation de l’administration universitaire, au travail collaboratif en réseau et à l’interconnexion sécurisée des universités publiques et privées du Cameroun. Incidence financière : 75 milliards de FCFA. Les ordinateurs restent attendus.