CAMEROUN :: Fécafoot : Les critères de répartition des 280 millions sont connus :: CAMEROON Deux semaines après la dernière réunion du Comité exécutif de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), les critères de répartition des 280 millions de Fcfa destinés aux clubs ayant joué lors de la saison 2015/2016 sont désormais connus. Cette subvention spéciale était la résolution N°10 du récent Comité exécutif et prélevée sur les retombées de la Coupe d’Afrique des Nations.

#ComitéExécutif Dans une circulaire signée du 7 avril dernier par le Secrétaire général de la Fécafoot, Blaise Moussa, définit la base sur laquelle chaque club sera payé. Celle-ci s’adresse aux présidents et secrétaires généraux de ligues régionales et départementales de football d’une part ; et des présidents de clubs d’autre part.

Ainsi, il faudra d’abord produire 20 licences ; étant donné que les frais de licence sont compensés par la subvention. Ensuite, une compensation de dette d’affiliation et de licence sera faite à la suite de l’audit qui sera effectué par une commission mise en place à cet effet. Enfin, un solde de tout compte sera reversé aux clubs bénéficiaires. Afin de faciliter cette procédure, les clubs doivent déposer auprès de leurs ligues respectives une copie de reçu de versement des frais d’affiliation et de licence.

Par ailleurs, la circulaire précise que les clubs concernés par cette subvention sont ceux ayant effectivement participé aux championnats organisés par la Fécafoot et disposant de licences régulièrement délivrées pour le compte de la même saison sportive. Sont concernés par cette subvention ; les clubs de la Lpfc (ligue 1 et 2), les clubs amateurs ; ceux du football féminin et ceux du football jeunes.