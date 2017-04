CAMEROUN :: Port autonome De Douala : Cyrus Ngo’o reprend en main la communauté portuaire :: CAMEROON Le directeur général du Port autonome de Douala a profité de la 33ème session du conseil Port-synthèse qu’il a présidée, hier à Douala, pour présenter les actions engagées aux fins de moderniser le port.

#ConseilPort-synthèse Donner un meilleur visage au Port autonome de Douala (PAD). Une vision qui parait difficile à réaliser, mais pas impossible. Le directeur général du Port autonome de Douala, Cyrus Ngo?o, qui est par ailleurs le président du conseil Portsynthèse, y croit fermement. Il est en tout cas revenu sur les principaux axes de cette vision, hier mercredi à Douala, au cours de la 33ème session du conseil Port-synthèse qu’il a présidée au siège du PAD.

La vision qui devrait déboucher sur la transformation véritable du PAD, à travers des axes de normalisation envisagés, est en effet le fruit d’un diagnostic sans complaisance réalisé par ses soins. Après son approbation par les membres du conseil Port-synthèse, suivi de l’onction du gouvernement et des actes du conseil d’administration du PAD, des actions sont déjà engagées aux fin de donner un meilleur visage du Port de Douala.

A en croire Cyrus Ngo?o, des représentants du Port de Douala et à Bangui ont été désignés récemment. Tout comme la normalisation des activités des concessionnaires et de l’acconage est engagée. « La réhabilitation de l’immeuble de la capitainerie du port est en cours. L’étude d’élaboration du schéma directeur du port est dans sa deuxième phase. Les travaux de sécurisation du domaine public portuaire sont en cours. Le processus devant aboutir à la certification de notre port en code ISPS est très avancé. Le troisième portique à conteneurs est annoncé à Douala, pour le 18 avril 2017 », a-t-il souligné.

La première campagne de dragage du chenal achevée

Concernant les accès nautiques, le président du conseil Port-synthèse a indiqué que la première campagne de dragage du chenal est achevée, la côte -7m étant atteinte. « Le dragage reprendra dans la deuxième quinzaine du mois de mai 2017 », annonce-t-il, précisant que 35 bouées sur 38 sont en place et allumées. Selon le DG du PAD, l’installation des AIS (Automatic Identification System) est en phase finale. Elle permettra de boucler un système de sécurisation des bouées qui intègre les alertes et les interventions de la marine nationale en cas d’agression contre l’intégrité des bouées, apprend-on.

Toujours d’après le président du conseil Port-synthèse, le port accueillera 04 engins flottants d’ici fin avril 2017 parmi lesquels une pilotine et 03 vedettes de surveillance des plans d’eau. « En septembre 2017, un engin multifonctionnel et deux autres vedettes sont attendus », ajoute. Tout comme il renseigne que des contacts multiformes sont engagés avec des partenaires pour résoudre des préoccupations essentielles telles que l’enlèvement des épaves, la reconstruction des magasins cales, la poursuite du programme de réhabilitation des chaussées portuaires, le lancement d’un service de cabotage entre les ports de Kribi et de Douala, le développement de la rive droite du Wouri, le projet Sawa Beach, etc…

Autant de mesures qui renseigne suffisamment sur le train de la modernisation qui est lancé malgré quelques résistances « sommes toutes compréhensibles car les habitudes installées sont généralement réfractaires au changement », a indiqué Cyrus Ngo?o. Avant d’ajouter : « Mais nous devons tous être convaincus du bien-fondé des actions engagées pour insuffler une énergie nouvelle au rayonnement et à la compétitivité de notre port ».

La 33ème session du conseil Port-synthèse qui s’est tenue hier à Douala a également été l’occasion de présenter les nouveaux adhérents aux anciens membres, d’approuver le compte rendu de la 32ème session, de plancher sur la composition du bureau dudit conseil ou encore d’approuver le programme d’action et projet de budget 2017. Pour cette année, le conseil fonctionnera avec un budget qui s’élève à 194, 4 millions de FCFA.