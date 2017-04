CÔTE D'IVOIRE :: Drogba rejoint le club US de Phoenix Rising en tant que joueur et cadre :: COTE D'IVOIRE Sans club depuis 2016 et son départ du club canadien de l’Impact Montréal, le footballeur ivoirien Didier Drogba s’est engagé avec le Phoenix Rising. Ce club joue actuellement en United Soccer League, sorte de troisième division américaine derrière la Major League Soccer et la North American Soccer League.

#MajorSoccerLeague Toutefois, plus que le challenge immédiat du terrain, l’arrivée de Drogba à Phoenix semble motivée par une volonté de créer une franchise de club de Major Soccer League dans la ville. Il aurait ainsi rejoint un groupe d?investisseurs engagés dans ce projet.