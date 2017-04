Gabon:L'assistant de l'opposant Jean Ping arrêté Alain Djally, assistant personnel de Jean Ping, rival malheureux du président gabonais Ali Bongo Ondimba lors de la présidentielle dont il conteste toujours le résultat, a été arrêté, en compagnie de sa femme, jeudi par les services de renseignement gabonais, selon son avocat.

#BongoOndimba "Des hommes en armes, dans un véhicule 4x4, ont encerclé la voiture de M. Alain Djally et sa femme, alors que celui-ci sortait de son domicile ce jeudi matin (...) pour se rendre chez M. Ping", a déclaré à l'AFP Me Jean-Rémy Bantsantsa, avocat de MM. Djally et Ping.

"M. Djally et son épouse ont été arrêtés par les services de la Direction générale des recherches (DGR)", dans les locaux de laquelle son client se trouvait toujours jeudi vers 19H30 (18H30 GMT), selon Me Bantsantsa, qui a précisé que Mme Djally avait elle été libérée en milieu d'après-midi.

L'avocat - qui n'a pas pu rencontrer son client jusqu'ici - a indiqué avoir parlé à son épouse, qui lui a dit que les agents de la DGR avaient perquisitionné leur domicile à la recherche d'une arme. "M. Djally ancien militaire devrait posséder un permis de port d'armes", a-t-il fait savoir.

"Il y a présomption de détention de port d'arme illégal, mais je n'en sais pas plus sur le sujet", a réagi, interrogé par l'AFP, le procureur de la République du Gabon, Steeve Ndong Essame Ndongle, en déplacement à l'étranger.

Cette arrestation intervient alors que le Gabon est toujours en proie à des tensions politiques, économiques et sociales, sept mois après la réélection contestée du président sortant

Jean Ping, qui dénonce des fraudes lors de la présidentielle du 27 août 2016 et se proclame toujours président élu, prévoit d'organiser un rassemblement samedi à Libreville, le premier depuis plusieurs mois dans la capitale gabonaise.

La proclamation de la victoire d'Ali Bongo Ondimba avait débouché sur des manifestations marquées par des émeutes et des pillages.