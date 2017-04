Cameroun,Assemblée nationale: Un cyberespace pour les députés :: CAMEROON Les représentants du peuple ont désormais leur « fenêtre sur le monde ». L’honorable Cavaye Yeguié Djibril, le président de l’Assemblée nationale, a procédé lundi dernier à l’inauguration du cyberespace parlementaire, cadre aménagé pour permettre aux députés de se familiariser davantage avec l’outil informatique.

#LAssembléeNationale On y retrouve 34 ordinateurs complets, connectés aux casques et caméras, deux vidéos projecteurs, deux écrans, et des accessoires qui permettront aux députés d’utiliser internet dans un cadre sécurisé et agréable. A côté, une salle de lecture VIP, studieuse et entièrement équipée, à la disposition des parlementaires.

Les deux projets ont coûté 150 millions de franc, a indiqué Victor Yene Ossomba, secrétaire général de l’Assemblée nationale.

Selon le SG de l’AN, ce souci de moderniser les structures de l’Assemblée nationale relève de la volonté de rapprocher chaque jour son standing de celui des autres pays de même niveau. Les députés, les chercheurs et l’administration parlementaire trouvent donc un fond documentaire varié et riche qui contribuera certainement à la pérennisation de la mémoire institutionnelle.

