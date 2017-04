Cameroun, Mairie de Douala II:Un problème de mœurs divise le conseil municipal :: CAMEROON 28 conseillers municipaux sur 38 souhaitent la destitution du 2è adjoint, victime d’une affaire de mœurs en novembre 2016. Le 05 avril 2017 à la mairie de Douala 2è, la tension est perceptible sur le visage

des conseillers municipaux.

#ConseillersMunicipaux Le conseil municipal ordinaire convoqué par le maire, Dénise Fampou, ne peut malheureusement avoir lieu. A cause du quorum non atteint. Puisque des 38 conseillers municipaux qui siègent au sein du conseil municipal, 28 conseilleurs (RDPC, UDC,ANDP, SDF) ont décidé de boycotter le conseil qui devait examiner et adopter le compte administratif pour l’exercice 2016. Pour la simple raison, que Dénise Fampou n’a pas accédé à leur demande. Celle de convoquer, apprend-on, un conseil municipal extraordinaire aux fins de statuer sur les problèmes de mœurs dont a été acteur et victime le 2ème adjoint au maire de ladite commune. Et qui n’est autre que Yakobo Mohamadou, militant du RDPC.

Des problèmes de mœurs qui ont éclaté au mois de novembre 2016 et qui ont terni, apprend-on, l’image de la mairie. « Le 2ème adjoint au maire s’est retrouvé nu comme un vers de terre sur les réseaux sociaux, piégé par des jeunes filles», souligne le conseiller municipal RDPC, Jules Minamo, le meneur de la fronde.

A la tête des 28 conseillers municipaux du parti au pouvoir et de l’opposition, qui réclament aujourd’hui la tête de Yakobo Mohamadou, ce militant du parti des flammes dans la mairie de Douala 2ème affirme mordicus que le 2ème adjoint au maire, « ne saurait continuer à occuper son poste et à célébrer même des mariages, après un scandale qui a définitivement sali l’image de marque de la cette mairie ».

Un argument que partage l’ensemble des 28 conseillers municipaux, dont les 08 conseillers municipaux des partis de l’opposition (03 du SDF, 02 de l’UDC et 03 de l’ANDP). Le dossier transmis au préfet, pour arbitrage

Selon Jules Minamo, le boycott du dernierpuise sa source dans l’attitude du maire de Douala II dans cette affaire. « Nous lui avons adressé, contre décharge un mémorandum, le 23 décembre 2016, pour demander la destitution de M. Yakobo Mohamadou, pour les raisons que je viens d’évoquer, mais Madame le maire a préféré garder le silence », confie-t-il. Avant d’ajouter : « Madame le maire prétend que notre demande est fallacieuse et que la motivation de la convocation d’unextraordinaire, pour entendre et éventuellement se prononcer sur la destitution du 2ème adjoint au maire ne cadre pas avec les textes qui régissent le fonctionnement des communes ». Des arguments qui n’ont pas du tout convaincu les meneurs de la fronde.« Nous sommes en droit de nous demander si elle est juge de l’opportunité d’une motivation faite par les deux tiers (2/3) des membres du conseil. Ce que la loi ne lui confère pas, puisque les articles 31 et suivants de la loi N°2004/18 de juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes est claire en la matière », soutient l’un des conseillers municipaux.

Embarrassée par cette affaire, le maire de Douala 2è , Dénise Fampou a, selon certains conseillers, transmis le dossier au préfet du Wouri, pour arbitrage. Joint au téléphone, le 2ème adjoint au maire, Yakobo Mohamadou, a indiqué n’avoir aucun commentaire à faire. « J’ai tout remis entre les mains de Dieu », a-t-il indiqué.

Quant à Mme le maire, elle n’a pas souhaité faire le moindre commentaire.