Douala et Yaoundé, les villes plus sollicitées du Cameroun en 2016 :: CAMEROON Cette information provient de l’hospitality report 2016, le rapport sur le tourisme camerounais publié au mois de mars dernier par la plateforme JumiaTravel. Selon les grandes lignes de ce document numérique, les 2 destinations ont été le plus sollicitées par les voyageurs étrangers en transit au pays.

#TourismeCamerounais Plusieurs villes font la une de ce rapport dédié au tourisme camerounais. On peut citer par exemple les 2 destinations balnéaires que sont Limbé et Kribi ou encore la ville de Bafoussam dans la région de l’ouest qui bénéficie d’une richesse culturelle très importante. Si certaines destinations bénéficient d’une richesse naturelle comme les régions anglophones (Buea et Bamenda), d’autres par contre attirent les voyageurs grâce au potentiel économique dont ils disposent; c’est le cas des villes de Douala et Yaoundé qui s’en tirent dans ce rapport avec la palme d’or. Le rapport indique que les 2 destinations ont été le plus recherché au cours de l’année dernière.

Douala, le lieu du business!

Capitale économique du Cameroun, la ville de Douala concentre à elle seule, plus de 60% des recettes nationales. Avec la présence du port autonome (le premier et le seul de la sous-région), la ville arrive à contenir plus de 80% des recettes d’exportations du pays. Les touristes sollicitent cette destination pour faire du business.

Yaoundé, le pôle des grands évènements

C’est la ville qui a abrité tous les grands évènements qui ont eu lieu ces dernières années au pays. De Promote (le premier salon de l’entreprise de la sous-région) en passant par la CAN féminine de football jusqu’à la dernière conférence nationale sur l’économie numérique. C’est la ville qui a le plus été à l'honneur durant l’année écoulée.

Ce n’est véritablement pas une grosse surprise pour les camerounais et même pour les touristes habitués à venir visiter le pays des Lions Indomptables. Douala et Yaoundé concentrent à eux deux, les ¾ du PIB national. En gros, si vous voulez rencontrer des managers ou encore faire du business, c sont les destinations privilégiées.

En rappel, l’hospitality report est un document numérique publié au mois de mars dernier par la plateforme JumiaTravel, leader panafricain du voyage en ligne. Ce rapport dresse le bilan de l’activité touristique les 2 dernières années.