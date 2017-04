Cameroun,Enseignement supérieur : Le Groupe Ecole Supérieure de Commerce (ESC) de Troyes ouvre un campus à Yaoundé :: CAMEROON Cette université, 20ème Grande Ecole de Management de France sur 250, a officiellement inauguré son Ecole Internationale du Management et de l’Entreprenariat (EIME), le 12 avril 2017, à l’école primaire Fustel de Coulanges.

#GroupeEsc Résolument tourné vers la voie de l’émergence, le Cameroun, dispose désormais d’un adjuvant de choix pour atteindre ses objectifs. Implanté depuis fin 2016 au Cameroun, le groupe ESC Troyes, a lancé sa première école à Yaoundé ; son 4ème Campus, le tout premier hors de France. Dans une 1ère phase, l’Ecole a ouvert un Bachelor en Business et Management transposant ainsi la formation que l’établissement délivre à l’international, tout en y intégrant des enseignements adaptés aux spécificités locales. Aussi, la cérémonie d’inauguration du Campus Yaoundé de l’EIME, a-t-elle été l’occasion pour Didier Papaz le Président du conseil d’administration (PCA) du Groupe ESC de Troyes, de souligner que la mission de son institution universitaire, est d’offrir aux jeunes Camerounais, une formation professionnelle en Management et Entreprenariat, afin d’ « en faire des leaders dont l’avenir ne dépendra que d’eux-mêmes ».

Une Ecole à la carrure mondiale et à l’expertise avérée

Depuis le 30 octobre 2016, L’EIME, a accueilli sa 1ère Promotion d’étudiants du campus de Yaoundé. 15 au total, ces derniers qui bénéficient du soutien constant de la Maison-mère et de ses réseaux à l’international, y préparent le Bachelor Business et Management. En pleine phase d’expansion et de développement, l’Ecole Internationale du Management et de l’Entrepreneuriat, a ainsi célébré sa venue au Cameroun en organisant une cérémonie officielle d’inauguration le mercredi 12 avril 2017 à l’école Fustel de Coulanges de Yaoundé, quartier Olézoa. Le Groupe ESC Troyes, établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat français et membre de la Conférence des Grandes Ecoles de France, a créé un écosystème original, prenant clairement un positionnement axé sur l’entrepreneuriat et l’innovation.

Le groupe ESC Troyes a la conviction que la clé de la réussite se trouve dans la capacité de découvrir de nouvelles voies de succès. Il incite tous ses étudiants à se montrer audacieux dans leurs prises de décision et dans leurs choix de carrière. Dans un monde de plus en plus complexe, ces qualités seront des atouts supplémentaires pour construire leur vie professionnelle et leur épanouissement personnel. Très enthousiastes, les étudiants ainsi que leurs parents, présents à la cérémonie de la capitale camerounaise, étaient très heureux d’être de la 1ère cuvée de cette Ecole qui ôte aux jeunes, le virus de l’obsession de la Fonction publique, en faisant d’eux, des hommes et des femmes porteurs de projets de création d’entreprises qui concourent à l’émergence du Cameroun.

Philippe Carrieu, Chargé d’Affaires de l’Ambassade de France au Cameroun

« Le développement de ce pays (le Cameroun, Ndlr) passe par le développement des idées, des projets et des initiatives dans le domaine des entreprises et de l’innovation. D’où cette belle initiative de voir l’EIME, ouvrir un campus à Yaoundé. 200 Entreprises françaises sont installées au Cameroun, emploient 6 000 Français, et contribuent à hauteur de 30% des recettes fiscales du pays. Je recommande aux Camerounais de penser d’abord à leur pays, avant de songer à partir, il y a de très belles opportunités ici ».

Didier Papaz, PCA du Groupe ESC de Troyes

« Au cœur de la création de cette Ecole, notre objectif, est de former des cadres capables de créer et de diriger des entreprises. Pas seulement de former les gens, mais aussi les rendre opérationnels. Nous avons posé la 1ère pierre, et allons continuer quelque chose de durable. La force majeure du Cameroun, ce ne sont pas ses ressources naturelles, ce sont ses jeunes. Il nous faut pour cela, développer le secteur privé. Cette Ecole qui dispense des cours en français et en anglais, entre aussi dans le cadre de la coopération entre la France et le Cameroun. Raison pour laquelle, le gouvernement français a aussi soutenu financièrement son implantation au Cameroun. Nous sommes convaincus que l’avenir du monde c’est l’Afrique. Notre ambition est de nous implanter en Afrique subsaharienne. Et pour cela, nous avons choisi de commencer par le Cameroun. C’est un pays que j’aime, et que je connais très bien ».

Francis Bécard, Directeur du Groupe ESC de Troyes

« Nos enseignements sont axés sur des cas pratiques avec des entreprises aussi bien au plan national qu’international. Le volet humanitaire a aussi une place importante chez nous, par la formation de ceux qui n’ont pas eu la chance d’aller loin dans l’instruction formelle. Vous ne pouvez pas diriger les gens que vous n’aimez pas. Pour cela, nous sommes en partenariat avec 250 universités issues de 50 nationalités. Avec un total de 2000 étudiants, ESC de Troyes accueille 6500 stagiaires chaque année ».

Margaux Kazandjan, Coordonnateur du Campus Yaoundé de l’EIME

« Avec 25 ans d’expérience, nous avons choisi de venir partager nos connaissances et notre expérience avec les Camerounais, desquels, nous apprenons aussi beaucoup de choses. L’un de nos grands atouts, est sans doute le caractère pluridisciplinaire de notre Ecole, orienté vers l’innovation, la transversalité des pédagogies, et des métiers, sans oublier l’ouverture et l’intégration sociale ».