Cameroun, Crise anglophone: Des appels à la libération de Nkongho Agbor Balla se multiplient :: CAMEROON Des appels à la libération de Nkongho Agbor Balla se multiplient.L’Observatoire international des avocats en danger et le Barreau du Haut-Canada dénoncent l’arrestation de cet avocat de profession, et demandent au gouvernement de veiller à ce qu’il ait un procès équitable.A onze jours de la deuxième audience de trois leaders de la contestation anglophone détenus depuis le 17 janvier dernier, des organisations internationales de défense des droits des avocats s’affir ment en soutien à Nkongho Agbor Balla Felix et appellent le gouvernement à le libérer «immédiatement» et «inconditionnellement».

#AgborBalla La première organisation à se manifester pour la cause de celui qui fut président du Consortium de la société civile du Cameroun anglophone un mouvement qui avait appelé à la tenue des villes mortes dans les régions du Sud-Ouest et du Nordouest les 09, 16 et 17 janvier derniers est le Barreau du Haut-Canada.

Il s’agit d’un organisme responsable de l'autorégulation du métier d’avocats ainsi que des professions para-juridiques dans la province de l'Ontario, au Canada. Il appelle la justice camerounaise à : «garantir en toutes circonstances l’intégrité physique et psychologique de Felix Agbor Balla; à garantir que toutes les procédures contre Felix Agbor Balla soient menées dans le respect complet de son droit à un procès juste, en conformité avec le droit international ; à mettre fin à tous les actes de harcèlement contre Felix Agbor Balla ainsi que contre tous les autres avocats et défenseurs des droits de la personne au Cameroun; ainsi qu’à assurer en toutes circonstances le respect des libertés et droits fondamentaux de la personne conformément aux normes internationales en matière de droits de la personne et aux instruments internationaux» ; a indiqué le Barreau dans un communiqué datant du 24 février 2017. Nkongho Agbor Balla Felix est poursuivi par le Tribunal militaire de Yaoundé pour coaction de terrorisme, hostilité contre la patrie, sécession, révolution, insurrection, outrage à corps constitués et aux fonctionnaires et propagation de fausse nouvelle. Il est jugé en même temps que l‘ancien secrétaire général du Consortium Fontem Neba et l’activiste Mancho Bibixy alias Bbc, qui s’est fait connaitre en faisant une sortie dans un cercueil blanc lors de la manifestation des enseignants dans les rues de Bamenda le 21 novembre 2016.

Pour le Barreau du Haut Canada comme pour l’Observatoire international des avocats en danger (Oiad), Nkongho Agbo Balla, avocat de profession, ne faisait que jouir de ses liberté d’expression, d‘association et de réunion. «Extrêmement préoccupé» du fait qu’un tribunal militaire ait été saisi pour «cette affaire qui concerne des civils», l’Oiad entend «demeurer particulièrement vigilant aux suites qui seront données à cette affaire par les autorités camerounaises». En attendant, l’instance invite les avocats à continuer à soutenir leur confrère.