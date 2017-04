Cameroun, Crise anglophone: L’Onu demande la libération des détenus :: CAMEROON Cette position a été rendue publique par le représentant du secrétaire général des Nations-Unies en séjour au Cameroun.

#FrançoisLouncenyFall Les Nations-Unies viennent de se prononcer officiellement sur la crise qui secoue depuis novembre 2016 les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Afin de trouver les mesures d’apaisement et de poursuivre sereinement le dialogue sincère et constructif, l’Onu demande au gouvernement camerounais de libérer toutes les personnes détenues dans les prisons dans le cadre des manifestations dans les deux régions.

C’est le message passé hier, 12 avril 2017, par François Lounceny Fall, représentant spécial du secrétaire général de l’Onu et chef du bureau régional des Nations-Unies pour l’Afrique centrale. L’organe que dirige Antonio Guterres demande également aux autorités du pays de rétablir le réseau internet coupé dans les deux régions depuis plus de deux mois.

S’agissant de la coupure d’internet, le représentant du Sg des Nations-Unies a expliqué : « C’est une situation déplorable.

Mais je suis persuadé que cet important outil de développement, de communication et d’épanouissement collectif sera progressivement rétabli sur l’ensemble du territoire camerounais. François Lounceny Fall,

représentant spécial du secrétaire général des Nations-Unies et chef du bureau régional des Nations-Unies pour l’Afrique centrale, s’est exprimé ce 12 avril 2017 à Yaoundé au cours d’une conférence de presse.

Ce médiateur onusien effectue une visite officielle du 9 avril au 13 avril 2017 au Cameroun.

L’objectif de cette visite est d’examiner avec le gouvernement camerounais les voies et moyens pour des solutions durables à la crise qui prévaut dans les deux régions anglophones du pays.

A propos de cette crise anglophone, François Lounceny Fall dit que des échanges avec certaines personnalités comme le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d’Etat, ministre de la Justice garde des Sceaux, le ministre des Relations extérieures et le délégué général à la Sûreté nationale.

Le représentant du Sg des Nations-Unies s’est rendu à la prison centrale de Yaoundé à Kondengui où il a rencontré Me Felix Khongo Agbor Balla et l’animateur radio Mancho Bibixy. Il dit aussi avoir rencontré

les partis politiques de l’opposition tels que le Sdf, le Mrc, plusieurs organisations de la société civile et les avocats des accusés. « En échangeant avec ces personnes j’ai pu comprendre l’origine de la crise qui secoue les deux régions.

Le gouvernement apprécié

Le représentant des Nations Unies au Cameroun n’a pas manqué d’apprécier les mesures annoncées le 30 mars dernier par le gouvernement pour répondre à certaines préoccupations des avocats et des enseignants de régions anglophones.

Parmi ces mesures le gouvernement a décidé la création d’un Comité ad hoc chargé d’organiser le recrutement spécial d’auditeurs de justice et de greffiers de culture Common law dans la Fonction publique

La réaction officielle de l’Onu sur la crise anglophone vient d’être connue plus de dix jours après la sortie de Maurice Kamto, le président du Mrc.

