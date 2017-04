Cameroun,Opération épervier: Des centaines de milliards présumés détournés :: CAMEROON Depuis sa création en 2012, le Tribunal Criminel Spécial (Tcs) de Yaoundé a connu de multiples affaires des détournements ayant engloutis des milliards. Ces ponctions concernent autant les caisses de l’administration centrale, des services déconcentrés, de l’administration décentralisée que celles des entreprises publiques et parapubliques.

#TribunalCriminelSpécial Ce tableau est à mettre à l’actif des gros délinquants à col blanc, déchus du gouvernement et de certains magistrats municipaux. Ce qui frappe d’ailleurs dans ces chiffres, c’est la voracité avec laquelle les baleines se donnent à cœur joie pour croquer l’argent du contribuable camerounais. Ces différents prévenus sont actuellement devant les barres du Tcs pour répondre des faits liés aux différentes infractions de détournements et complicités. Parmi eux, d’aucuns connaissent des affaires liées à un rebondissement, notamment le cas Abah Abah Polycarpe, ancien ministre de l’Economie et des Finances, ancien directeur des impôts, qui doit à nouveau répondre des chefs d’accusation de détournement de 1,811 milliards; de l’ancien Secrétaire général de la Présidence de la République (Sgpr), Jean Marie Atangana Mebara qui est poursuivi pour avoir détourné de concert avec le feu ambassadeur du Cameroun aux Etats- unis, une somme d’argent qui se chiffre à près de 2,5 milliards de Fcfa. Sans oublier le cas de l’ancien Premier ministre, Inoni Ephraïm qui est évalué à 287,4 millions, le fils de l’actuel maire de Bandjoun, Yves Michel Fotso qui croule sur le poids de deux affaires, chacune l’accusant de la disparition de 18 milliards de Fcfa, ne sont pas en reste. Si l’on s’en tient seulement aux fons détournés par ceux qu’on qualifie de prisonniers de luxe et dont les affaires sont en cours au Tcs, on se situe à plus de 106 milliards de Fcfa.

Au-delà de ces grosses casquettes citées ci-dessus, s’ajoutent les responsables communaux comme le percepteur de la mairie de Figuil qui est aujourd’hui poursuivi pour détournement de 51 millions ou l’ex-maire de la commune de Bokito, actuellement en fuite et accusé de détournement de 200 millions. Plusieurs sociétés sont aussi concernées par ce génocide financier: Camtel avec l’affaire Mvogo pour détournement de 447 millions, Campost avec le dossier de Damba Tezi, 51 millions.

Toutefois, il est à noter que la liste est loin d’être exhaustive, car elle ne prend pas en compte d?autres affaires qui ont connu un jugement par le Tcs depuis sa création. D’ailleurs, il n’y a pas bien longtemps au Tcs, on apprenait qu’environ 80 milliards de Fcfa ont été détournés par plus de dix grosses baleines. C’est dire que la tragédie est plus profonde.