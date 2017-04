Cameroun,Financement des projets: La sonnette d’alarme de la banque mondiale :: CAMEROON Malgré les 900 milliards de Fcfa disponibles pour plus de 21 projets donc 17 à portée nationale, certaines réalités ternissent la performance du portefeuille et pourraient à terme compromettre l’objectif principal.

#BanqueMondiale Le gouvernement du Cameroun et la Banque mondiale à travers sa représentation pays ont récemment passé en revue le portefeuille de la coopération entre les deux pays. Depuis sept ans, ce portefeuille a connu une importante évolution avec 21 projets contre 11 projets seulement en 2010. De même en termes de financement, le volume des engagements est passé à plus de 900 milliards de Fcfa. Le taux de décaissement est passé de 7,5 % à 2010 à 28,6 % en 2016 pour un taux de consommation des délais de mise en œuvre de 65,2 %. On pourrait se réjouir des résultats, mais c’est loin d’être le meilleur résultat à atteindre au regard des 333,3 milliards de Fcfa qui attendent d’être décaissés. Et comme le rappelait Elisabeth Huybens, directrice des Operations de la Banque Mondiale au Cameroun « certaines réalités ternissent la performance du portefeuille et pourraient à terme compromettre l’objectif principal de notre engagement au Cameroun».

Ces réalités sont de véritables goulots d’étranglement et constituent des obstacles transversaux qui ont un impact négatif sur les opérations de la Banque mondiale. Malheureusement ces réalités dépassent le pouvoir des responsables gouvernementaux et de la Banque mondiale qui ne peuvent parfois que réduire l’impact. Au nombre on peut citer la lenteur et la longueur dans certaines procédures notamment celles de passation de marchés, d’expropriation et indemnisation, les problèmes d’application de la fiscalité, etc. Il est possible d’influer sur ces obstacles et d’en atténuer les effets en faisant preuve d’esprit d’anticipation et en établissant des calendriers réalistes selon Elisabeth Huybens.

Outre ces obstacles transversaux et exogènes, le manque de proactivité. Car s’il est crucial que les équipes puissent identifier les problèmes, les évaluer et trouver des solutions pour que les bonnes décisions puissent être prises en temps voulu, les responsables des projets manquent la plupart de temps de proactivité et d’initiative. Or des décisions anticipées peuvent être prisent telles l?extension d?une date de clôture, l’annulation d’activités de fonds non utilisés, en passant par la révision de l’objectif de développement. C’est pourquoi la directrice des opérations a promis que l?extension d?une date de clôture ne sera considérée que pour des projets qui ont fait preuve de proactivité.

Aussi difficile que cela puisse sembler, l’essentiel est que les bonnes décisions soient prises et ce, dans des délais raisonnables en vue de l’atteinte de l’objectif de développement du projet et plus généralement celui de Réduction de la Pauvreté. Pour la Banque mondiale, les équipes doivent d’abord et avant tout garder à l’esprit l’objectif de développement du projet et s’assurer d’être en permanence sur la bonne voie. Pour cela, un suivi régulier des indicateurs contenus dans le cadre de résultats, donnant lieu à des observations franches et sincères, est fondamental. C’est un des outils majeurs pour l’atteinte des objectifs de développement dans l’intérêt des populations bénéficiaires.