VODAFONE CAMEROUN DONNE UNE NOUVELLE DIMENSION AU BUSINESS :: CAMEROON Des offres business pour rendre les entreprises engagées dans l’économie numérique plus compétitives.

#VodafoneCameroun Répondre aux attentes des entreprises

Depuis plus d’un an, Vodafone Cameroun tisse sa toile. Dans un environnement ou les entreprises sont engagées dans le numérique. Au cours d’une conférence de presse à Yaoundé, le ministre des postes et télécommunication, Miniette Libong Likeng a déclaré que « l’outil internet fais désormais partie du quotidien des Camerounais » Les entreprises doivent être à la pointe de la technologie en intégrant l’outil internet. Ce qui a crée une demande induite, principale préoccupation de Vodafone Cameroun. Aussi, dans le souci permanent de répondre efficacement aux attentes de ses clients, Vodafone propose une offre Business taillée à la mesure de sa clientèle entreprise.

Des services innovants à forte valeur ajoutée.

Desillimités aux services à valeur ajoutée, elle propose une large palette de services à sa clientèle : Des forfaits Internet illimites (aucune limite de volume) à partir de 39.900 FCFA TTC. Pour interconnecter les différents sites d’une entreprise, les forfaits VPN illimites (sans limite de volume) à partir de 33.900 FCFA TTC. Desmensuels hybrides de 2Go a 50 Go à partir de 4500 FCFA. Des offres Internet dédié et VPN dédié. Pour accéder a des équipements à distance, de n’importe où dans le monde, des adresses IP fixes à partir de 50.000FCFA/an pour 02 adresses.

Pour des entreprises plus compétitives.

Pour un service plus efficace et une optimisation dans la compétitivité, Il est important de noter que Vodafone Cameroun propose également un accompagnement à travers son équipe Business pour conseiller sa clientèle pour le choix de son offre aussi bien que le suivi sur la réalisation de cette offre au niveau de l’entreprise. Ce qui à fait dire à ce jeune homme d’affaires installé au quartier des affaires Akwa de Douala « Par ses offres d’accès à internet, Vodafone Cameroun nous met sur les starting-blocks dans la concurrence. Nous sommes au fait de toutes les innovations technologiques dans notre secteur très mutant de consommables informatiques » Il s’agit aussi, par le large spectre des offres Vodafone d’accompagner les entreprises Camerounaises vers l’emergence de tous les vœux de la politique économique. Pour y parvenir, Vodafone reste disponible au site www.vodafone.cm, au téléphone au 8096 ou à l’adresse e-mail : business@vodafone.cm.