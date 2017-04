ÉTATS-UNIS :: USA- Cameroun : Napi Tagnidoung « La participation au forum international de la diaspora camerounaise d’Ouagadougou des 25,26 et 27 mai 2017 es Les Camerounais de la diaspora et de l’intérieure se donnent rendez-vous les 25, 26 et 27 mai prochain à Ouagadougou au Burkina-faso pour le Forum international de la diaspora camerounaise édition 2017. C’est en prélude à cette rencontre que nous avons approché Monsieur Napi Tagnidoung, président du Code USA, activiste très connu aux pays de Donald Trump , membre du comité d’organisation du forum de Ouagadougou. Lisez plutôt

#DiasporaCamerounaise Monsieur Napi Tagnidoung, vous êtes parmi les organisateurs les 25,26,27 Mai 2017 à Ouagadougou, Burkina Faso, du forum international de la diaspora .



Effectivement!

N’est ce pas une rencontre de trop pour la diaspora camerounaise, surtout quand l’on sait qu’il n’y a jamais eu de suivi de résolutions pour des précédentes rencontres ?

Nous savons très bien qu’en dehors de plusieurs autres rencontres de la diaspora, par exemple, le forum international sur la démocratie au Cameroun à Paris en 2005 s'était bien déroulé sous le leadership du Code. Paradoxalement il n'y a pas eu de suivi. Cette fois-ci à Ouagadougou, il y a à l'ordre du jour la mise sur pied d'un organe non seulement de suivi mais qui va permettre une unité d'action.

Quels sont les sujets qui seront débattus à Ouagadougou ?

les participants attendus vont réfléchir sur des thèmes comme les échéances électorales en 2018 au Cameroun , le problème anglophone et des leçons à tirer pour l’avenir du pays ,ou encore de la formule appropriée pour une organisation de la diaspora avec un impact durable et efficace. Le thème central étant « Stratégies et organisation de la diaspora camerounaise pour une contribution durable au changement sociopolitique au Cameroun».

Pouvons nous avoir une idée des personnes invitées au forum de Ouagadougou ?

La liste n'est pas exhaustive mais je sais aussi que l'invitation est tendue à tout patriote sensé se reconnaître dans l’unité pour remettre le Cameroun sur une direction consensuelle. Chacun peut s'enregistrer aux www.sicxappdev.com/da4c. La participation au forum international de la diaspora camerounaise d?Ouagadougou est ouverte à tous et à toutes

Qui vous finance?

Merci pour cette question cruciale. Nous comptons sur la générosité de tous et surtout celle de tous les Hommes d'Affaires Camerounais tant de la Diaspora que du pays afin de contrarier l'assertion selon laquelle, ces hommes d'affaires financent seulement un côté. C'est faux!. En attendant qu'ils se manifestent à nous sur le site www.sicxappdev.com/da4c , chaque organisateur a l'obligation patriotique de verser une modeste contribution de démarrage. Ensuite, chacun fera une auto-prise en charge. Donc le comité d'organisation sera très heureux de recevoir les donations.

Avez vous un mot à ceux qui pensent que le combat c'est sur le terrain au Cameroun?

Ils ont raison mais ils ferment délibérément leurs yeux sur le terrain devenu impraticable avec d'un côté des lois tissées sur mesure , des administrateurs voués à la discrimination politique généralisée sans mentionner les forces de l'ordre dévouées à défendre une gouvernance de marginalisation totale.

Vous voulez insinuer par là que la diaspora Camerounaise est marginalisée ?

Selon le Gouvernement Camerounais, le patriotisme n'existe que si on est d'accord avec le Président de la république. On devient inexistant une fois qu’on s'opposerait au chef de l'Etat.

La diaspora actuelle étant majoritairement rebelle ou activiste , du coup la diaspora combattante n'est plus considérable. N'est pas la ,une forme de la marginaliser.

Quelles sont vos attentes à l’issue du forum de Ouagadougou?

Ce forum déclenchera la crédibilité nécessaire pour désamorcer la bombe sur notre pays. La mise sur pied d'une force motrice pour vaincre l'actuelle mal gouvernance dépendra des forces endogènes, les leaders politiques qui doivent comprendre l'urgence de l'unité d'action et des forces républicaines purement patriotiques.