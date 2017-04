FRANCE :: Journée de mobilisation « STOP BOLLORÉ » à Paris: MISSION ACCOMPLIE La manifestation organisée par la Convergence Actions Bolloré (CAB) pour dénoncer les méthodes inhumaines du Groupe BOLLORÉ et d'autres multinationales françaises en Afrique noire puis dans les médias français a bel et bien eu lieu samedi 08 avril 2017 à Paris, dans le respect de la pluralité des revendications et des opinions (en dépit du déploiement massif et intimidant des forces de sécurité).

#ConvergenceActions Comme le prévoyait notre programme:

Un regroupement a eu lieu dès 14h00 Place de la Nation côté Boulevard Voltaire.

La Marche en direction de la Place de la République le long du Boulevard Voltaire a débuté à 15h30.

Le Rassemblement avec sensibilisation du grand public s'est tenue sur la Place de la République de 18h00 à 20h00.

La soirée s'est achevée par des animations culturelles et musicales.

La bonne humeur était communicative malgré la gravité des slogans et des messages délivrés par les membres de la Convergence

Dans l'ensemble bien accueillie par le public y compris les automobilistes, notre mobilisation a surtout su rallier toutes les autres formations déjà présentes sur la place de la République.

La lutte continue et Merci à vous Tou-te-s!

La(C.A.B)La Convergence Actions Contre Bolloré est une plate-forme des organisations de la société civile française et d'origine africaine née à la suite de la catastrophe ferroviaire du 21 octobre 2016 à Éséka au Cameroun. Un train de la CAMRAIL, filiale du groupe Bolloré avait déraillé, causant la mort de 79 personnes.

Parmi lesquelles: Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques (CL2P), Le SNJ CGT, Résistant Combattant du Kongo (RCK), Paris-République NUIT DEBOUT Assemblée de Coordination, l'association des Patriotes Indignes du Congo (APIC), Le Conseil National de la Résistance et de la Transition du Congo (CNRT-Congo), 31 M, ATTAC, OGARSEAI, etc.

Les vidéos