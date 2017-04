   Le Forum du Jeune Entrepreneur Camerounais (FOJEC) se tiendra du 17 au 22 Avril 2017 à l'esplanade du Musée National à Yaoundé sous le thème: :: CAMEROON

Le Forum du Jeune Entrepreneur Camerounais (FOJEC) se tiendra du 17 au 22 Avril 2017 à l'esplanade du Musée National à Yaoundé sous le thème: :: CAMER Objectifs.Mettre en relation des jeunes exerçant le même type d'activités et/ou des activités complémentaires, en leur permettant de nouer des relations d'affaires, Prodiguer des conseils pratiques sur les rouages de entrepreneuriat, la création d'une entreprise et le montage d'un projet

Informer et former sur les procédures administratives, fiscales, légales et douanières

Favoriser l'accession aux financements pour les très petites et petites et moyennes entreprises jeunes, ainsi que pour des projets portés par ceux-ci

Réunir pour la première fois des experts reconnus de différents domaines et exclusivement rompus à la tâche des jeunes pendant l'événement

Permettre aux grandes écoles et autres universités publiques et privées de sensibiliser et d'informer les jeunes sur les possibilités qu'ils leurs offrent.

Exposer au FOJEC, c'est donner de la visibilité à sa jeune entreprise devant toutes les institutions représentées, devant tous les médias, ainsi que devant tous les visiteurs présents. Avec plus de 22 institutions partenaires, une dizaine de médias, et +150.000 visiteurs attendus, s'exposer au FOJEC vous sera bénéfique. En tant qu'entreprise, vous aurez l'occasion de réaliser des Speed-meetings, du crowd-funding, ainsi que des Consortium Opportunités, bref, les opportunités d'affaires seront décuplées.

Pour avoir votre stand au FOJEC (les prix vont de 30.000 CFA à 600.000 CFA), merci d'appeler au : 679.947.991 / 677.830.568 / 690.414.246.

L'entrée est libre et gratuite pour les visiteurs. Si vous avez des idées et vous cherchez l'expérience d'autres entrepreneurs, venez au FOJEC. Si vous cherchez du travail, venez faire un tour au FOJEC. Même si vous êtes simplement curieux, nous vous attendons au FOJEC. Vous n'avez absolument rien à perdre, et tout à gagner.

