CAMEROUN :: Problème anglophone : L’Onu accentue la pression :: CAMEROON En visite officielle au Cameroun, le représentant spécial du secrétaire général des Nations-Unies sera face à la presse ce jour.

#CriseAnglophone François Louncény Fall, représentant spécial du Secrétaire général des Nations-unies et chef du bureau régional l’Organisation des Nations Unies (Onu) pour l’Afrique centrale (Unoca), est en visite officielle au Cameroun depuis le 09 avril dernier, et ce jusqu’au 13 avril prochain. Le fonctionnaire onusien va avoir une série de rencontres avec les officiels camerounais sur la crise anglophone. « L’objectif de cette visite est d’examiner avec le gouvernement camerounais, les voies et moyens pour des solutions durables à la crise qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays », informe la représentation de l’Onu au Cameroun.

Au cours de cette visite de travail, des contacts de haut niveau auront lieu avec les autorités du pays sur la question. « D’importantes questions seront discutées à cette occasion, notamment : la mise en oeuvre des mesures récemment annoncées par le ministre de la Justice, garde des Sceaux au nom du gouvernement, la question des personnes détenues, la suspension des services d’internet dans les deux régions », note le communiqué. François Louncény Fall aura également « des échanges, entres autres, avec les membres du gouvernement, des représentants de l’opposition, de la société civile ainsi que les avocats des personnes détenues dans le cadre de cette crise ».

Cette visite est sans doute un marqueur de la vive préoccupation des Nations Unies sur la réponse du gouvernement à la crise anglophone, ce d’autant plus que c’est la deuxième du diplomate onusien, après celle de février dernier. Les chancelleries occidentales se montrent de plus en plus regardantes sur la situation dans les régions anglophones, mais surtout sur la gestion de la crise par le gouvernement. L’hebdomadaire panafricain Jeune Afrique en kiosque cette semaine révèle par exemple que les Etats-Unis « suivent avec beaucoup d’attention les arrestations et auditions de personnalités anglophones ».

Selon ce magazine, le département d’Etat menacerait de « réexaminer les conditions de [sa] coopération militaire avec Yaoundé ». En rappel, dans le cadre de la lutte contre la secte Boko Haram, l’Oncle Sam a déployé officiellement un contingent de 300 militaires, en octobre 2015, qui ont pris leurs quartiers à Garoua, dans la région du Nord. Quant au Vatican, qui a accueilli le président Paul Biya le 23 mars dernier, le Pape François a souligné à l’intention du chef de l’Etat, d’après J.A, « l’importance de la cohésion dans le respect des droits de l’Homme et des minorités » au Cameroun.

Jeune Afrique relate également l’improbable dialogue entre le secrétaire général de l’Onu et le chef de l’Etat camerounais au sujet de la crise anglophone.

Antonio Guterres aurait « tenté de s’entretenir avec Paul Biya sur la situation des droits de l’Homme dans les régions anglophones du Cameroun. En vain jusqu’à présent. Biya, qui séjournait à Genève depuis la fin de sa visite d’Etat en Italie, avait pourtant promis de le rappeler », apprend-on.