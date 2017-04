CAMEROUN :: Yaoundé : Plusieurs voitures mises en fourrière :: CAMEROON Il est reproché à leurs propriétaires l’absence de plaques d’immatriculation.

#VéhiculesPersonnels Mobilisation rare ce mardi 11 avril au lieudit Carrefour Warda à Yaoundé. La forte présence policière et des véhicules de la police stationnés ci et à attirent l’attention de tout passant. Taxis et véhicules personnels sont également garés en grand nombre dans l’espace réservé à l’arrêt taxi.

Ces véhicules ont tous un dénominateur commun : l’absence de plaques d’immatriculation Cemac et la présence d’un policier à bord. Alors qu’il est environ midi sur les lieux, un jeune-homme, la trentaine environ, se rapproche d’un commissaire de police observant attentivement le déroulement de l’opération.

«Je m’attendais à ce que vous me disiez que votre véhicule est sorti du port hier. Et même si tel était le cas, cela ne changerait rien. La seule chose qui vous reste à faire est de vous présenter à la Voirie municipale avec le dossier de votre véhicule », lui explique le commissaire. Cette descente des policiers sur le terrain s’inscrit dans le cadre de l’opération de chasse aux véhicules non conformes.

«Comme vous pouvez le constater, nous sommes à la chasse des véhicules sur châssis», renseigne un autre commissaire de police rencontré sur les lieux. Une opération instruite par Gilbert Tsimi Evouna, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, qui vise à traquer les véhicules non conformes.

A en croire une source policière, l’opération a débuté la semaine dernière par la traque des taxis. Au cours de celle-ci, près de 200 véhicules avaient été interpellés et stationnés à l’esplanade de l’hôtel de ville de Yaoundé. «Après la chasse aux taxis, nous avons étendu l’opération aux véhicules personnels. Elle durera le temps que chaque automobiliste s’acquitte de sa carte grise», affirme notre source.

Les automobilistes qui ne sont pas en règle voient leur véhicule être amené à l’hôtel de ville, qui fait office de fourrière de circonstance.

«La conduite à tenir lorsqu’une voiture est saisie est de payer sa carte grise avant de se présenter à la voirie municipale pour payer les taxes y afférentes et rentrer en possession de son véhicule», explique un officier de police.