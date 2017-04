A côté de cela, l’on note également la création de petites chaînes de télévision religieuses à l’instar de "Jésus télévision", "Gloire TV", "Gospel TV", "Fréquence vie radio", "Christ", "Muslim TV", entre autres. Des médias d’évangélisation qui ont pour but d’attirer des fidèles. « Ces médias, il faut le reconnaître, ont une influence sur la vie de ceux qui sont faibles d’esprit et qui pensent que la foi n’est basée que sur les miracles. Mais, je crois que l’essentiel réside dans ce qu’ils véhiculent comme message de Dieu, à savoir l’amour du prochain. La télévision est un canal important », confie Fabien Ndobo, chrétien.

Ce n´est pas la voie qui fera que le Cameroun se developpe, au contraire c´est ainsi que les manipulations commencent! Le Cameroun n´a plus besoin d´évangelisation. Le colonialisme l´a assez evangelisé!!!!!!!!!!!!! Regardez l´Egypte déchirée par les croyances. Les vrais musulmans ne savent plus où mettre la tete à cause des groupes se disant plus croyant, plus proche de dieu etc.!!!!!