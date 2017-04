BELGIQUE :: Bruxelles: Invitation à la Conférence de presse de présentation de la Journée de l'AFRIQUE 2017 :: BELGIUM Quand ? Mardi 18 avril à 12h00. Où ? Théâtre MARNI, Rue de Vergnies 25, 1050 Bruxelles (Flagey)

#LaJournée Vous êtes convié à la conférence de presse de présentation de la Journée de l'Afrique qui aura lieu le mardi 18 avril à 12h00 au Théâtre MARNI à Ixelles. A cette occasion, le contenu détaillé de l'événement vous sera présenté par les organisateurs de cette journée qui aura, elle, lieu le 22 avril. Vous pourrez constater que cette édition contiendra de nombreuses nouveautés et constituera un tournant dans l'histoire des Journées de l'Afrique.

Un lunch avec boissons est prévu. Merci de confirmer votre présence.

Ci-dessous et en annexe vous trouverez le communiqué de presse de l'événement.

En espérant vous retrouver nombreux lors de la conférence de presse et lors de l'événement !

Communiqué de presse

Journée de l’Afrique 2017 Quand ? Samedi 22 avril dès 12h Où ? Théâtre MARNI, Rue de Vergnies 25, 1050 Bruxelles (Flagey)

La Journée de l’Afrique est une action de participation citoyenne, une délibération de grande envergure entre citoyens et experts, organisée par la communauté subsaharienne autour de problématiques qui la touchent particulièrement.

Ce projet complémentaire à la démocratie représentative a été imaginé en 2010 par la députée européenne Marie Arena et les députés bruxellois Caroline Désir et Béa Diallo.

Soutenu par la Fédération bruxelloise du PS, l’objectif est de créer avec la communauté subsaharienne un moment de démocratie qui débouche sur des actions concrètes pour plus de cohésion sociétale et de justice sociale.

La journée s’organise autour d’ateliers et d’une conférence interactive. Experts et société civile débattent sur différents thèmes et émettent à l’issue de la journée des recommandations.

La journée de l’Afrique a donné lieu à de nombreuses réalisations concrètes au fil des ans en matière d’aide à la coopération, de lutte contre les mutilations génitales, d’emploi, de lutte contre les violences policières, etc.

Cette année, la communauté subsaharienne a décidé de travailler autour de la question de la culture, de l’entrepreneuriat, de l’école, des médias et de la santé.

Une cinquantaine d’invités de prestige se succèderont au fil de la journée parmi lesquels: Phambu Kita-Pambu (statisticien à l’ULB), Jean Bofane (écrivain), Guy Numa (Docteur en économie), Yvoire de Roosen (journaliste), Michel DEGUELDRE (président du SAMU SOCIAL), Clémentine Faïk Nzuji (professeure, écrivaine et poétesse kino-congolaise), Nader Rekkik (Fondation Roi Baudouin), etc.

La journée sera présentée par Henri NZOUZI.

Tout au long de la journée, les participants pourront visiter le village associatif et gastronomique et profiter de nombreuses animations musicales. Des activités pour enfants sont prévues.

Facebook de l'événement : http://bit.ly/2nnRfQK

Plus d’infos sur la journée ? Envoyez un e-mail à vincentcordier.ps@gmail.com