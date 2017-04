CAMEROUN :: Le chef de l’Etat de retour à Yaoundé :: CAMEROON Après la visite d’Etat en Italie doublée de la visite officielle au Vatican, le chef de l’Etat, Paul Biya, accompagné de son épouse Chantal Biya, a regagné la capitale hier en fin d’après-midi .

#ChantalBiya Le couple présidentiel camerounais a regagné Yaoundé hier en fin d’après-midi, quelques jours après le succès retentissant de la visite d’Etat effectuée en Italie doublée de la visite officielle à la Cité du Vatican. C’est à 16h 05 minutes que l’appareil de type Boeing 767-200 transportant Paul et Chantal Biya foule le tarmac de l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen.

Quinze minutes plus tard, il s’immobilise dans la cour intérieure du pavillon présidentiel. Au bas de la passerelle pour accueillir le couple présidentiel, le président du Sénat, Marcel Niat Njifenji, le président de l’Assemblée nationale, Cavaye Yeguie Djibril, le Premier ministre, chef du gouvernement, Philemon Yang, le ministre secrétaire général, de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, le Nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Mgr Piero Pioppo, l’ambassadeur d’Italie au Cameroun, Samuela Isopi.

Après le rituel d’accueil, le chef de l’Etat a eu des entretiens très soutenus avec toutes ces personnalités sus-citées au salon d’honneur du pavillon présidentiel. La durée des entrevues laisse subodorer que le chef de l’Etat et ces personnalités ont fait le point de la situation sociopolitique du pays notamment le bilan de la session parlementaire du mois de mars, l’action gouvernementale et le bilan du séjour italien du couple présidentiel camerounais. Au même moment, l’épouse du chef de l’Etat s’entretenait avec Linda Yang, l’épouse du Premier ministre en compagnie des épouses des proches collaborateurs du chef de l’Etat dans la salle attenante. Pendant ce temps, au dehors, à l’esplanade du pavillon présidentiel, les militants RDPC de la section de la Mefou et Afamba Sud et les membres de la Jeunesse active pour Madame Chantal Biya (Jachabi) mettaient de l’ambiance.

Avant de prendre le chemin du palais de l’Unité, Paul et Chantal Biya ont effectué un geste de sympathie et de gratitude envers leurs compatriotes venus ainsi les accueillir. Cette cérémonie d’accueil s’est déroulée en présence du secrétaire général du Comité central du RDPC, Jean Nkuete, du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbarga Nguele, du directeur général de la Recherche extérieure, Léopold Maxime Eko Eko, du gouverneur de la région du Centre, Naseri Paul Bea, des préfets du Mfoundi Jean-Claude Tsila et de la Mefou et Afamba Emmanuel Mariel Djikdent et du délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Tsimi Evouna.

Un séjour fructueux

Le chef de l’Etat et son épouse re gagnent ainsi la capitale camerounaise après la visite d’Etat en Italie du 20 au 22 mars 2017 couplée à la visite officielle au Vatican le 23 mars 2017. Au cours de son séjour italien, le chef de l’Etat s’est entretenu avec son homologue italien Sergio Mattarella au palais du Quirinale. Les échanges entre les deux hommes au cours de leur tête-à-tête ou lors d’échanges des toasts pendant le dîner d’Etat, ont fait apparaître une large convergence de vues sur les questions d’intérêt commun. Cette visite d’Etat a permis aux deux chefs d’Etat de magnifier, une fois de plus, l’excellence des relations d’amitié entre l’Italie et le Cameroun.

Le chef de l’Etat camerounais a également animé, dans la foulée de cette visite d’Etat, le forum économique entre les hommes d’affaires italiens et camerounais. Au cours de cette rencontre, il a présenté le Cameroun comme une terre d’opportunités et invité les patrons italiens à venir investir au Cameroun. L’une des principales étapes de cette visite a été la cérémonie de remise au chef de l’Etat camerounais, à l’Université de Rome Tor Vergata, de la médaille d’or décernée par la Conférence des Recteurs des universités italiennes.

Cette distinction récompense ses multiples actions en faveur de la promotion de la culture et de l’enseignement supérieur au Cameroun. Après l’étape du palais du Quirinale, le président de la République a pour la deuxième fois sous le pontificat du Pape François, effectué une visite officielle au Vatican le 23 mars 2017, où il a été reçu, en compagnie de son épouse Chantal Biya, par Sa Sainteté le Pape François au palais apostolique.

Le chef de l’Etat s’est entretenu avec le Pape François dans la bibliothèque privée des appartements du Saint Père. Cette nouvelle rencontre traduit l’excellence des relations que le Cameroun entretient avec l’Etat de la Cité du Vatican, sous les pontificats successifs de Jean Paul II, Benoît XVI et François.