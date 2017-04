France- Cameroun- Diaspora: UN AN DE PLUS POUR LES OISEAUX DU BONHEUR ET SA PROMOTRICE MME EPETTI NYAME L’ambiance était torride ce Vendredi 7 Avril 2017 à Epinay-sur-Seine, à l’occasion du premier anniversaire des Oiseaux du Bonheur, nouveau temple du glamour ouvert tous les Vendredis et Samedis au 1 rue de l’Yser, c’était aussi l’occasion pour Mme Epetti Nyame de souffler sur une bougie de plus, au milieu de ses invités avec en maître de cérémonies le parrain Alain Ngombi qu’on ne présente plus, retrouvez les images de cette soirée sur ce lien : https://www.facebook.com/pg/Les-Oiseaux-du-Bonheur-1189056307785328/photos/?tab=album&album_id=1537514862939469

#ParrainAlainNgombi