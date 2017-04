   Cameroun, Affaire Ibrahim Bello: De nouvelles preuves présentées :: CAMEROON

France (Ferney-Voltaire) France (Ferney-Voltaire) excamerounais

Cette triste affaire est une honte et pour l'Afrique et pour le Cameroun. je suis souvent surpris de voir les africains poster des vidéos qui montrent comment ils sont tabassés dans certains pays d'Asie et au Moyen-orient.

Croyez-vous qu'ils le font par pur hasard ? je ne pense pas.

Ils voient tous les jours la triste carte postale que l'Afrique envoie au monde.





This sad affair is a shame and for Africa and for Cameroon. I am often surprised to see the Africans posting videos that show how they are beaten up in some Asian countries and the Middle East.

Do you think they do it by pure chance? I do not think so.

They see every day the sad postcard Africa sends to the world.