Cameroun, S.O.S AUX ARTISTES, MUSICIENS ET SPORTIFS CAMEROUNAIS: ENGAGEZ-VOUS POUR DES CAUSES SOCIALES ET CITOYENNES ! :: CAMEROON Vous êtes pour la plupart des icônes, faisant partie de l'imaginaire collectif par vos œuvres, performances et créations dans divers domaines. Vos chansons, compositions et rythmes font désormais partie du patrimoine, de la culture populaire et du quotidien de millions de Camerounais, d'Africains et de gens dans le monde. Tout comme vos prouesses dans des compétitions âprement disputées sont devenues légendaires ; des références de premier plan en Afrique et ailleurs.

#C'estVrai Grace à vos lauriers, trophées et distinctions, dans des compétitions, festivals ou cérémonies de choix, vous êtes la résine d'un peuple, l'étendard d'une certaine idée du Cameroun en Afrique et dans le monde.

Savez-vous, que comme sous d'autres cieux, vous pouvez contribuer par votre influence, le rayonnement auprès des publics, l'audience de vos créations et leur réputation à de nombreuses oeuvres sociales, aux actions de développement, à des causes citoyennes concernant le Cameroun, l'Afrique et sa diaspora.

Pourquoi restez-vous silencieux quand s'envenime la crise anglophone ? Quand vos jeunes frères sont privés d'Internet dans ces laboratoires de la nouvelle économie à Buéa ? Quand vos jeunes sœurs sont violentées par les gendarmes aux abords des universités dans la partie anglophone de notre pays ? Quand les droits de l'Homme sont bafoués ?

Pourquoi ne parlez vous de politique que lorsque vous êtes convoyés comme un troupeau au Cabinet du ministre de la Culture pour signer des appels à candidature au président Paul Biya ? Ah ! vous espérez, pour certains, une invitation du Cerac de la Première Dame, qu'elle vous fasse l’aumône d'un selfie aux Canal d'Or ? Que le ministre intervienne pour que l'on vous paye ce à quoi vous avez droit : les fonds du compte d'affectation spéciale pour le soutien à la politique culturelle ; vos droits d'auteur mérités ; bref votre dû ?

Pourquoi, à la différence d'artistes dans d'autres contrées, vous ne vous engagez pas au sujet de la famine, des maladies endémiques, de la grave situation du handicap, des réfugiés et de bien d'autres maux et situations dans notre pays ?

Pourquoi, depuis le sympathique Fleur des Antilles de Marco Bella et de deux ou trois initiatives éparses, on ne vous voit plus ENSEMBLE, mobilisés comme les artistes des Enfoirés, en soutien aux Restos du Cœur, de façon permanente, valorisant d'ailleurs les créations et le patrimoine de notre beau pays ?

Faut-il être aussi fortuné que Samuel Eto'o, qui fort heureusement prend toute sa part, alors même qu'avec peu, juste une présence, un message, bref ce MULEMA, le cœur que vous chantez dans de sublimes blues et compositions de makossa, vous pouvez " changer le monde " en donnant la joie de revivre à des malades, des personnes dans le besoin.

Il y'a quelques frémissements, des tentatives, assez appréciables. Mais, reconnaissons qu'elles font souvent long feu à cause de calculs, d'incompréhensions et d'histoires d'argent.

On le sait, ce n'est pas facile pour vous. Nous, Camerounais, avons un rapport particulier à vos œuvres. C'est vrai, vos disques ne se vendent plus et même avant, la piraterie était un sport national. C'est vrai, beaucoup tirent le diable par la queue. C'est vrai, les cachets de spectacles, à l'exception de quelques-uns en vue, sont très modestes.

Mais, croyez-moi, nous pouvons, hommes de médias, de l’événementiel, bonnes volontés, vous accompagner dans cette voie, si vous en manifestez le souhait et si l'engagement suit. Réfléchissons avec le cœur et agissons, ensemble, avec sérieux !