Cameroun,Grève : ce que veulent les médecins :: CAMEROON Ils entendent manifester dès le 17 avril 2017 pour une revalorisation salariale et la suspension des affectations sans salaires.

#DrPatrickNdoudoumou Le Syndicat des médecins du Cameroun (Symec), signataire du mot d’ordre de grève annoncé le 17 avril prochain revendique la mise en place dans un délai court d’une assurance maladie de base à couverture universelle.

Selon le syndicat, cette assurance renvoie à la création d'une caisse de solidarité commune, afin de mutualiser le risque maladie au sein de la population. « Cette assurance permettra des prises en charge rapides. Elle permettra de lutter contre la pratique illégale de la médecine et la vente illicite des médicaments. Elle permettra aussi au personnel medico-sanitaire d’être mieux rémunéré. C’est tout le système de santé qui s’en trouvera réformé. Les premiers bénéficiaires sont nos malades. Vous savez aujourd'hui, quand vous avez un malade le 20 du mois, vous priez pour qu'il attende le 25 quand vous passerez à la banque. Avec l’assurance, vous pourrez vous rendre à l’hôpital à tout moment sans stress », indique Dr Patrick Ndoudoumou, secrétaire général du Syndicat des médecins du Cameroun.

Salaire entre 105000 FCfa et 234000 FCfa

Le syndicat revendique également une revalorisation salariale des médecins du sous-secteur public et le versement direct des subventions de l'État aux médecins du sous-secteur privé sous forme de primes mensuelles.Le contexte économique actuel ne permet pas aux médecins de vivre de façon décente, plaide le syndicat. Ce qui encourage la corruption, l’envie d’aller ailleurs. « Quand on travaille dans un secteur aussi sensible que la santé, il est important que l’état d’esprit et le moral soient parfaits. Sinon, c’est la porte ouverte aux dérives. Un personnel bien rémunéré est un personnel prêt à tous les

sacrifices pour sauver des vies.

Les médecins au Cameroun touchent entre 105 000Frs et 234 000Frs cfa. Ils ont du mal à atteindre 400.000Frs de salaire en 25-30 ans de carrière. Nous voulons respecter notre serment, nous sommes fatigués d’être des “jongleurs”. Nous voulons faire notre travail et rien que notre travail », a ajouté le Dr Patrick Ndoudoumou.

L’urgence d’une suspension pure et simple des affectations des médecins sans salaire ainsi que la mise en place d’une procédure de traitement accélérée des dossiers d’intégration figure aussi au cœur des revendications du syndicat. C’est cette défaillance qui est à l’origine du monnayage des services.

Entre autres raisons évoquées, le médecin doit se loger, se nourrir, s’occuper de sa famille et payer le transport pour venir suivre un dossier à très longue procédure à Yaoundé. Pour cela, il est difficile de parler de vocation ou de serment dans un contexte de survie voire de jungle Pénurie de ressources humaines

L’âge de départ à la retraite figure également parmi les revendications.

