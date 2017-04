Cameroun: « De la vacuité dans les comportements à l’inspiration musicale chez Malhox le Vibeur dans la chanson « ça comme ça sort » :: CAMEROON Gaétan Guetchuchi est chroniqueur, communicateur, débateur, enseignant de lycée, étudiant chercheur sur les cultures africaines au département d’Etudes Africaines à l’Université de Dschang/Cameroun. Il livre ici son analyse de la chanson « ça sort comme ça sort »

#LeTitre SOMMAIRE



Corpus : Le lyric 1

INTRODUCTION 3

I-Vacuité et fatalisme, les sources du « chanter » 4

1-Le titre et le fatalisme 4

2-De la dynamique kinésicodansante à la tendance vers les transes 4

II-De la banalisation de la monstruosité 4

1-L’esthétique de l’imbroglio 5

2-De la catégorisation dans la textualisation 5

CONCLUSION 5 Suivre @camerbe



Corpus : Le lyric

« ça sort, ça sort

Malhox le vibeur !!!

Je porte mon pantalon, je suis débout c’est toi que ça serre ?

Je wanda même

Je danse ma chose tu te mets à rire, tu ris ta mère ?

Tu veux faire la morale à qui ? mouf tu es mon père ?

Quand j’ai déjà bu mes bières,

Mon frère, est-ce que je vous gère ?

Ça sort comme ça sort ! mon ami Ça sort comme ça sort

Je tors mon coup comme MANI BELLA et

Je descends mon kpongor

Kpongor kpongor

J’ai les jambes comme FALLY, mon ami mes reins ont le ressort

Je ne contrôle plus mon corps, dj tu veux ma mort ?

Mon ami quand je me fâche je me lâche

Plus rien ne me fâche je crée mes propres piches

Et si mon voisin fait un way qui me wanda mouf je m’en fous je triche

(Bis)

Deuxième casier, on est déjà avancé

On veut déjà déranger

On commence à se rappeler comment à l’époque on dansait le zingué

Zingué zingué zingué zingué moto

On se rappelle comment on dansait le pédaler à l’époque de zélé zélé

Au pica au péda au picasso :

Malondo ma mboulè Xavier la gaffe tu connais

Mignoncité Guy Watson tu connais

La danse des sorciers, Eza Boto tu connais

Ndombolo, makossa, bikutsi ; kpongor

Quand on a déjà bu nos bières,

Ça sort comme ça sort ! mon ami Ça sort comme ça sort

Ça sort comme ça sort ! mon ami Ça sort comme ça sort

Ça sort comme ça sort ! laisse seulement Ça sort comme ça sort

Ça sort ça sort laisse seulement Ça sort comme ça sort ! Ça sort comme ça sort

Quand tu entres au njocka, tu vois un djo en train de danser

Par sa manière de danser tu peux déjà déviner quel est son métier

Le menuisier danse comme s’il était en train de scier scier scier scier le bois mort

Le mécanicien danse comme s’il était en train de visser visser visser visser le moteur

Le ben skinneur danse comme s’il était en train de filer filer filer

Après on entend seulement Poum !! il a déjà cogné wèèè

Ecartez écartez laissez passer le pater veut danser

Même si le dj mixe la tecno, il danse l’assiko de Jean Bikoko

Il ne connait pas vos choses que vous appelez Beyoncé

Laissez passer la mater va vous montrer

La mère tu connais on mixe le RNB toi tu danses le benskin de Talla André

Marie

Refrain

Dj mets ça dombolo makossa bikutsi kpongor mouf

Quand on a déjà bu nos bières

Tu connais ma chérie ça sort comme ça sort

Refrain (plusieurs fois)



INTRODUCTION

La musique à une époque antique était inspirée par les muses1, la matière de celle-ci étant la gloire des héros, les récits épiques et autres thèmes louables. En Afrique ce fut quelques fois le même tandem mais on voyait aussi des chants qui accompagnent tous les moments importants de la vie : naissance, mariage, rituel initiatique etc. volte-face radical à partir des années 2010 : que du sexe, que de l’alcool ! cette situation pousse à se demander comment se manifestent les relents de la dérive dans les textes qui commandent ces mélopées. Penchons-nous sur la chanson « ça sort comme ça sort » de l’artiste Malhox paru dans les bacs depuis quelques mois déjà. Il convient pour les besoins de l’analyse de questionner d’un, la vacuité doublée de fatalisme qui s’y insèrent ; de deux, la banalisation de la monstruosité.

I- Vacuité et fatalisme, les sources du « chanter »

D’entrée de jeu, à l’écoute de cette chanson, on est frappé par des énoncés qui sonnent comme une invite à la République très très démocratique de la Vacuité et du fatalisme. Le titre couplé à l’esthétique de la danse sont les deux mobiles de ce paradigme.



1- Le titre et le fatalisme

Le titre est, par-dessus tout, l’élément à forte prégnance fataliste qui retient l’attention. A ce sujet, c’est un énoncé constitué de plusieurs éléments syntaxiques : le pronom démonstratif ‘ça’ qui revient deux fois ; en effet, ce pronom, dans un contexte camerounais est porteur d’une charge de vacuité et de brouillage. Ainsi aura-t-on coutume d’entendre dire ‘ça vient comme ça vient’, ‘ça ne fait rien’, ça fait quoi’.

Le deuxième élément qui vient dans l’énoncé est l’idée de l’atemporalité contenue dans le verbe sortir avec ‘ça sort’ il charrie dans ce contexte des significations comme donner, causer, aboutir à ce que, etc. Il donne, ce prédicat avec son thème ‘ça’ une tendance vers la généralisation et la banalisation de tout ce qui est du ressort de la dérive comportementale, langagière, morale selon les cas. Cette énonciation est séparée par l’adverbe ‘comme’, ce qui concoure à accentuer les aspects proprement fatalistes des attitudes des uns et des autres. C’est là un point de la verbalisation sous couvert du discours musical de la vacuité.

2- De la dynamique kinésicodansante à la tendance vers les transes

Il apparaît avec la mise effective en texte de la topique fataliste que des morceaux lexicaux et syntaxiques la soutiennent. La tendance vers la transe commence :

« Quand j’ai déjà bu mes bières,

Mon frère, est-ce que je vous gère ? »

A partir de là peut commencer toute une batterie de choses qui, sans égard pour le normatif, implique le corps dans une véritable perte des sens et des sensibilités en l’engageant dans une sorte de transes relayée par les énoncés suivants :

« Ça sort comme ça sort ! mon ami Ça sort comme ça sort

Je tors mon coup comme MANI BELLA et

Je descends mon kpongor

Kpongor kpongor

J’ai les jambes comme FALLY, mon ami mes reins ont le ressort

Je ne contrôle plus mon corps, dj tu veux ma mort ? »

La profusion des mots qui donnent la porte ouverte aux dérives de comportement permet de montrer comment les habitudes et les attitudes sociales convergent vers là, vers l’opacité à coloration transantique2.

II- De la banalisation de la monstruosité



L’idée directrice de cette partie est de montrer que la monstruosité est banalisée par l’esthétique de l’imbroglio ainsi que de la catégorisation dans l’opacité.

1- L’esthétique de l’imbroglio

Il faut signaler qu’au sujet de la musique africaine de ces dernières années, dont le titre analysé fait partie, il y a une démultiplication des rythmes qui naissent par renouvellement et mimétisme des anciens rythmes. Du dombolo de la RD Congo à l’assiko du Cameroun en passant par le couper décaler de la Côte d’Ivoire pour ne citer que ceux-ci dans le golfe de Guinée, le nègre aime danser disaient certains. La chanson, ‘ça sort comme ça sort’ y va par une rythmation des autres rythmes musicaux ce qui débouche sur l’imbroglio prosodique et une fin de l’harmonie musicale. A l’instar des coupures suivantes :

« Malondo ma mboulè Xavier la gaffe tu connais

Mignoncité Guy Watson tu connais

La danse des sorciers, Eza Boto tu connais

Ndombolo, makossa, bikutsi ; kpongor »

L’imbroglio musical ainsi évoqué est là pour mimer la banalisation du désordre, de l’abscond, de la monstruosité observable dans la société.

2- De la catégorisation dans la textualisation

L’analyse sociolinguistique emprunte souvent à la sociologie et à l’anthropologie les outils méthodologiques comme la catégorisation des dynamiques sociales que l’on enferme dans des couloirs tant ethnique, sexuel, racial et même professionnel. C’est cette dernière qui nous interpelle car Malhox fait des catégories sociales une des chevilles thymiques de sa chanson. De ce point de vue, l’on a dans chaque métier des actions quotidiennes qui sont répliquées sous forme des isomouvements quand ceux-ci se retrouvent dans un état de transe dansante dans un « djocka ». C’est pour cela que :« Quand tu entres au njocka, tu vois un djo en train de danserPar sa manière de danser tu peux déjà déviner quel est son métierLe menuisier danse comme s’il était en train de scier scier scier scier le bois mortLe mécanicien danse comme s’il était en train de visser visser visser visser le moteurLe ben skinneur danse comme s’il était en train de filer filer filer »Personne, de ce point de vue ne peut échapper à la folie dansante, incapable de se donner un autre rythme que ce que leur imposent les vicissitudes du quotidien, ils se résolvent à imiter dans les bistros le soir venu, peut-être par nostalgie, les mouvements du jour.

Pour conclure, il apparaît que la musique camerounaise est entrée dans un couloir qui mime rigoureusement la psychologie des personnes. Malhox surfe stratégiquement sur cela pour offrir des chansons qui épousent l’horizon d’attente des uns et des autres en proie à une promiscuité ambiante dans les villes, à une crise des comportements. Le débat est ainsi lancé, faut-il faire le procès aux artistes de faire preuve de stratégie situationnelle en composant avec la sexualité ou plaindre toute la société qui ouvre des boulevards pour ce genre de chanson. A vos commentaires, c’est parti !!!!

1-Ce qui nous rappelle les sept muses de la mythologie grecque

2- Liée à la transe