   Belgique: La caravane du Forum International de la diaspora camerounaise de Ouagadougou des 25,26 et 27 mai prochain met le cap ce samedi 15 avril sur Bruxelles :: BELGIUM

Belgique: La caravane du Forum International de la diaspora camerounaise de Ouagadougou des 25,26 et 27 mai prochain met le cap ce samedi 15 avril sur Bruxelles En prélude au Forum international de la diaspora camerounaise qui se tiendra les 25, 26 et 27 mai 2017 à Ouagadougou, la capitale politique du Burkina faso, des Camerounais du royaume de Belgique et des amis du Cameroun sont conviés à une causerie politique qui aura lieu le samedi 15 avril 2017 à Bruxelles

#BurkinaFasoPiano A l'initiative du MDI (Mouvement pour la Démocratie et l'Interdépendance), du CFA (Coordination des Forces Alternatives), avec la collaboration de l'asbl CEBAPH, le CODE, l'APJE etc., cette causerie politique sera animée par Madame ETEKI Otabela, co-présidente de la Coordination des Forces Alternatives et Thierry Amougou, du Mouvement de Février 2008

Les orateurs du jours vont commenter l'actualité camerounaise, faire des prospectives-analyses et aussi entretenir le public sur les objectifs et les modalités d'inscription pour la participation au forum international de la diaspora camerounaise qui se tiendra les 25, 26 et 27 mai 2017 à Ouagadougou au Burkina faso

Lieu de la rencontre

Piano Fabriek Centrum sis au 35 de la Rue du Fort à 1060 Saint-Gilles/ Bruxelles

Date: Samedi 15 avril 2017

Heure: de 15 à 17h

Comment y accéder?

Prenez le transport en commun si vous le pouvez :

Train Bruxelles-Midi (15 minutes à pied)

Métro ligne 2, 6 : arrêt Porte de Hal (10 minutes à pied)

Tram 3, 4, 32, 51 : arrêt Parvis de Saint-Gilles (5 min à pied)

Tram 81, 83 : arrêt Guillaume Tell ou Barrière

Tram 97 : arrêt Barrière

Bus 48 : arrêt Parvis de Saint-Gilles of Barrière

Si vous venez en voiture, trouver de la place pour se garer prend 15 min. Un parking payant est toutefois accessible à la Porte de Hal/Rue Hôtel des Monnaies.

Le Pianofabriek se situe auprès de la petite ceinture à hauteur de la Porte de Hal (immédiatement après Gare du Midi et Bos/Bois).

L’entrée est gratuite

Contact du Comité d'organisation

asblcebaph@gmail.com

GSM:0465/ 56 21 05

0485/39 58 85