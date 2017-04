Cameroun,Le Logement à Yaoundé : Un véritable casse tête chinois :: CAMEROON A Yaoundé au Cameroun, le problème de logement se pose avec acuité. Selon les derniers statistiques de la communauté urbaine auprès du CUY de Yaoundé, la croissance rapide de la population oscille autour de 43%. A Douala elle est évaluée à 56 %. Cette croissance de la population dans les grandes cités camerounaises est en déphasage avec l’augmentation des constructions l’inflation des prix des loyers etc.…

#000FrsCfa C’est toujours dans les grandes cités camerounaises que les grattes ciels côtoient les bidonvilles. On y rencontre des maisons construites dans les conditions déplorables ne respectant aucune règle d’urbanisme et de l’habitat. On a même vu des immeubles en constructions s’écrouler seuls alors qu’ils étaient encore en construction. Le cas le plus récent est celui du quartier Essos, immeuble de quatre niveaux inhabité qui, le 10 janvier dernier s’est écroulé laissant sur son passage de nombreux blessés graves.

Au Cameroun, ne vous posez jamais de questions au sujet des permis de bâtir. Tout est possible même si l’on souhaiterait construire dans une zone marécageuse proscrite par le législateur camerounais. Les plus curieux dans ces constructions anarchiques, c’est le prix des loyers et l’attitude des habitants car étant même désespérés, ils semblent se complaire dans une sorte d’indifférence face à la situation de leur environnement.

Au niveau du CRADAT, non loin de l’Université de Yaoundé I, nous avons visités 15 immeubles et la moyenne des prix des loyers pour une chambrette de moins de 12 m2, il faut s’attendre à plus de 15 000 Frs CFA (23 €) sans charges.

Au quartier Mendong tout comme à Etoudi, pour un studio à louer, la fourchette des prix oscille autour de 50 000 Frs CFA (80 €)

Au niveau des pouvoirs publics, le problème de logement reste encore en suspens en ce sens que les habitations collectives déjà construites par la SIC restent numériquement insuffisantes ou trop chères pour la grande majorité de la population ayant un revenu insignifiant.

S’agissant de la MAETUR, certains clients ont pu devenir eux-mêmes les propriétaires de leurs maisons. Mais jusqu’ici les terrains de la MAETUR sont vendus à des prix prohibitifs. Mais, ce qui inquiète également au niveau des lotissements de MAETUR ou de la SIC, depuis un certain temps, l’observateur averti constatera que ce sont les mêmes qui occupent les locaux, les mêmes qui les achètent.

Qu’est ce qui expliquerait cette situation ?

A Yaoundé tout comme les autres grandes villes du Cameroun, il existe une difficulté réelle pour accéder à la propriété foncière. Très souvent, une même parcelle de terrain est vendue à plusieurs personnes par des propriétaires véreux. Dès lors, tout se complique pour tout le monde, y compris pour les collectivités territoriales. La population se heurte très souvent à des blocages pour acquérir les terres nécessaires à leur mise en oeuvre.

Reste encore le problème des matériaux de construction dont les coûts sont très élevés. Peut-être faut-il penser à une fiscalité plus souple accessible au plus grand nombre des demandeurs. Les pouvoirs publics doivent également revoir leur politique d’obtention de permis de bâtir sans oublier l’immatriculation sans complaisance des terrains occupés et inoccupés. Une fourchette de prix des loyers est aussi souhaitable. Libéralisation ne veut pas dire exploitation des locataires. Nos villes tout comme le Cameroun en entier sont à reconstruire. Juste une volonté politique.